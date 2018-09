Tportal doznaje koliko kvadrata stana možete kupiti s prosječnom godišnjom plaćom

Kupnja nekretnine san je gotovo svakog Hrvata, ali do krova nad glavom teško je doći s prosječnim primanjima. Koliko se kvadratnih metara stana može kupiti s prosječnom plaćom u pojedinom hrvatskom gradu ili općini, otkriva istraživanje Ekonomskog instituta Zagreb, u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja objavljeno u publikaciji 'Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske', koje će javnosti biti predstavljeno u ponedjeljak, a u koje je uvid ekskluzivno dobio tportal

Visoka vrijednost indeksa implicira nisku priuštivost kupnje stana i obrnuto. Primjerice, ako je vrijednost indeksa 25, znači to da je u danoj lokalnoj jedinci u prosjeku bilo potrebno izdvojiti 25 posto godišnjeg neto dohotka za kupnju kvadratnog metra stana (apartmana).

U kategoriji od 10 do 20 posto dohotka za kvadratni metar nalazi se čak 90 lokalnih jedinica koje se također pretežno nalaze uz obalu.

'Osnovna poruka indeksa priuštivosti je ta da obitelji i/ili pojedinci iz svojih prijavljenih dohodaka najteže dolaze do stanova u priobalju', ističe Marina Tkalec , jedna od autorica publikacije.

Primjerice, Podgora kod Makarske ima najviši izmjeren indeks priuštivosti, a slijede je Baška Voda , Bol , Dubrovnik , Hvar , Opatija , Primošten , Sukošan, Tisno, Rogoznica i Vrsi, u kojima je za kvadratni metar bilo potrebno u prosjeku izdvojiti 20 do 30 posto ostvarenog godišnjeg neto dohotka.

Ako promatramo četiri najveća hrvatska grada, do stana najlakše mogu doći Osječani te s prosječnom godišnjom plaćom mogu kupiti 10,5 kvadrata stana, slijede Zagrepčani (7,9 kvadrata), Riječani (7,4 kvadrata), a uvjerljivo najslabije stoje Splićani , koji si mogu priuštiti tek 5,1 kvadrat.

'Medijalne cijene stanova u lokalnim jedinicama s pozitivnim prirodnim prirastom (vitalni indeks iznosi više od 100) kreću se od 2500 pa sve do 13.000 kuna po kvadratnom metru, što je vrlo velik raspon i ne možemo govoriti o tome da rast stanovništva dovodi do rasta cijena stanova ili obrnuto. S druge strane, raspon cijena vrlo je velik i u lokalnim jedinicama s negativnim prirodnim prirastom, što govori da pad broja stanovnika ne dovodi isključivo i do pada cijena stanova ili obrnuto', pojašnjava Tkalec.

S većom pouzdanošću utvrđeno je jedino da se najniže cijene stanova (apartmana) nalaze u gradovima i općinama s vrlo niskim natalitetom.