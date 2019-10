Tedeschi je nabacio ideju o četverodnevnom radnom tjednu, a ova zagrebačka tvrtka ga je uvela prije godinu dana. Kako im ide?

Izjava Emila Tedeschija, osnivača i vlasnika Atlantic grupe, kako ozbiljno razmišlja o uvođenju četverodnevnog radnog tjedna zazvonila je na poduzetničkoj sceni. Došlo je vrijeme u kojem plaća više nije osnovni faktor za privlačenje i zadržavanje kvalitetnih djelatnika. Toga je još prije godinu dana bila svjesna Renata Šeperić Petak, vlasnica zagrebačke konzultantske tvrtke Logička matrica, koja je prva u Hrvatskoj omogućila svojim zaposlenicima da rade 'samo' četiri dana u tjednu. Pokazalo se to kao odličan potez

'Pokazalo se to kao odličnim rješenjem. Radimo bez ikakvih problema u organizaciji posla. Ljudi se rotiraju i upisuju u kalendar koji dan žele uzeti slobodno. Znači, može to biti petak, ponedjeljak ili srijeda, uopće nije važno. Ljudi obično to planiraju ovisno o svojim privatnim obavezama', objasnila je za tportal Šeperić Petak.

Važno je naglasiti kako djelatnik koji radi taj tjedan četiri dana ima radno vrijeme od 10 sati, a ne uobičajenih osam sati.

'Zakonodavac je napisao kako je radni tjedan 40 sati i toliko mora imati. S time da u dane kad radi 10 sati zaposlenik ima sat i pol pauze za ručak', rekla je Šeperić Petak.