Svatko bi htio povišicu od 300 eura: Ovoj skupini mirovine su porasle baš toliko

Oni ostvaruju pravo temeljem Zakona o pravima zastupnika u Saboru RH, čime je definirano pravo na primanje mirovine zastupnicima i ostalima do 22. prosinca 2011. godine, odnosno do početka sedmog saziva Hrvatskog sabora. Dotad su pravo na mirovinu imali svi saborski zastupnici, uz brojne izmjene i iznimke u trajanju njihova mandata. Zastupnici koji su započeli svoj saborski mandat nakon tog datuma umirovit će se prema općem Zakonu o mirovinskom osiguranju. No i ovdje postoji iznimka. Naime pravo na saborsku mirovinu imaju oni saborski zastupnici ili članovi Vlade te ustavni suci koji su svoje mandate obnašali prije spomenutog 22. prosinca 2011. godine ili ih obnašaju i sada.

Takozvane saborske mirovine uvijek su predmet rasprava u javnosti s obzirom na njihove iznose, ali i činjenicu da je nerijetka pojava prilikom televizijskih prijenosa vidjeti sabornicu uglavnom praznu. Posljednji put o njima se raspravljalo kad je bivši član Vijeća općina Hrvatskog sabora, a kasnije i ministar u SAO Krajini i član Srpske napredne stranke, Savan Grabundžija, zatražio izračun saborske mirovine, za što je dobio nekoliko odbijenica.

Inače, saborske mirovine obuhvaćaju i bivše ministre i premijere, ustavne suce te zasad jedinu umirovljenu glavnu državnu revizoricu, Šimu Krasić. One podliježu i usklađivanju mirovina po redovitim propisima. S obzirom na to da su prošlogodišnja usklađivanja donijela povećanja od 4,19 i 7,46 posto, odnosno kumulativno 10,4 posto, ne čudi značajan rast ovih mirovina. Stoga smo odlučili usporediti koliko su one rasle u proteklih godinu dana. Kako bismo dali kontekst tom rastu, iz Statističkih informacija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje izvukli smo i podatke o broju primatelja te njihovom stažu zabilježenom pri isplati mirovina za prosinac 2023. i prosinac 2024. godine.