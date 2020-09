'Svaka čast Japancima i Amerikancima, ali kad zagusti, uvijek nas u turizmu spašavaju Nijemci, Česi, Poljaci... Zato treba sve karte staviti na njih!'

Umjesto da u rujnu odrađuju odličnu posezonu i u „džepu“ imaju već potpisane ugovore za zakup sa tour-operatorima u 2021. godini, domaći hotelijeri, piše Slobodna Dalmacija, su ni na nebu ni na zemlji

Kako u takvim okolnostima planirati turističku poslovnu 2021. godinu, pitanje je koje muči tisuće tvrtki, od onih najvećih do mikro-poduzetnika u turizmu koji jednostavno ne znaju odakle krenuti u oblikovanje obujma posla za 2021.

Mediteranska konkurencija već je poduzela mjere pomoći turističkom sektoru. Do sada je već 11 država članica EU kojima je turizam važan dio gospodarstva, uključujući Tursku i Grčku, donijelo odluku o privremenom smanjenju PDV-a na turističke usluge.

Auto-gosti su nam od ključne važnosti, a pri tome tržište Njemačke ima prvo mjesto po važnosti jer se i ove godine pokazalo koliko nam ti gosti vjeruju. Svaka čast Japancima i Amerikancima, ali kad zagusti, uvijek nas u turizmu spašavaju Nijemci, Česi, Poljaci. .. Zato bih ja sve karte za 2021. godinu stavio na ta auto-tržišta - kaže za Slobodnu direktor hotela na Makarskoj rivijeri. Neki turistički radnici su veći optimisti za 2021. godinu jer su s partnerima načelno dogovorili nastavak suradnje, ali bez obveza i bilo kakve garancije da će se to i realizirati.

- Mi smo do sada imali najveću stopu PDV-a, a uz ove uvjete, iako smo najsigurnija turistička destinacija i dalje smo znatno manje konkurentni. To će biti posebno ključno u procesu oporavka jer će turistički sektor konkurenata na raspolaganju imati više sredstava za ulaganje u podizanje kvalitete.

Za pripremu iduće turističke godine ključne su tri stvari: nastavak mjera potpora očuvanja radnih mjesta do početka iduće sezone, odnosno do kraja 2021., potom osiguranje sredstava za likvidnost i pripremu turističke sezone 2021., u dogovoru s HNB-om, HBOR-om i poslovnim bankama, kako bi se olakšalo odobrenje takozvanih korona kredita te moratorija i reprograma tamo gdje je to nužno te, kao treće, učinkovito korištenje sredstava iz fondova EU-a. Zato je teško reći što će biti 2021., ali iz današnje perspektive sigurno je da će trebati nekoliko godina za povratak na brojke iz prethodnih godina - kaže Veljko Ostojić, direktor Hrvatske udruge turizma.

I u sustavu turističkih zajednica od kojih se očekuje promocija destinacija na razini regija još uvijek je sve puno upitnika kada se govori o planovima rada za 2021. godinu jer se ne zna ni s koliko sredstava će se raspolagati, a jasno je da će se svaka kuna morati uložiti učinkovito i planski. To znači da je vremena za planove, dogovor i realizaciju, sve manje.