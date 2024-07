Stvore tisuće radnih mjesta, a zarade nema. Isplate li se Olimpijske igre?

No što će OI donijeti Parizu u gospodarskom smislu? Mogu li LeBron James i ostali sportski velikani napraviti nešto poput efekta Taylor Swift u showbizzu?

Pripreme za 33. Olimpijske igre trajale su godinama, a troškovi su golemi. Očekuje se da će Igre u Parizu ukupno koštati 7,7 milijardi eura , od čega će 3,3 milijarde eura otići samo na proširenje infrastrukture. Inače, organizacija OI-ja u prosjeku košta tri do pet milijardi eura , što znači da je Pariz duboko posegnuo u džep i dosad potrošio gotovo dvostruko više.

No Stephan Kemper, glavni investicijski strateg u BNP Paribasu, podosta je skeptičan po pitanju gospodarskog učinka ove manifestacije. Francuska banka za koju radi očekuje samo blago pozitivan učinak na francusko gospodarstvo jer su Igre prije svega izuzetno skupe.

'Olimpijske igre u Londonu 2012. pokazale su da su samo deset posto od 50.000 otvorenih radnih mjesta za vrijeme Igara popunili nezaposleni. Uglavnom su to ljudi koji su već imali posao, pa su tražili novi', kaže on. Pored toga, riječ je uglavnom o privremenim poslovima, onima koji će biti ukinuti odmah nakon Igara.

Studije pokazuju da OI u prosjeku stvara 50.000 do 300.000 dodatnih radnih mjesta , iako je točan broj teško kvantificirati.

Kratkoročno gledano, u Parizu se trenutačno nalazi samo nešto više turista nego što bi to bilo uobičajeno za ovo doba godine. Za vrijeme OI-ja očekuje se oko 15 milijuna posjetitelja, samo dva milijuna više nego što bi to bilo da se Igre ne održavaju. Posjetitelji koji nisu zainteresirani za OI vjerojatno neće letjeti u Pariz u to vrijeme, već će odgoditi putovanje, kaže Kemper.

Pored toga, mnogi posjetitelji zapravo su Francuzi te ne moraju nužno odsjesti u hotelu.

'Čak 25 posto hotela trenutačno nije dovoljno iskorišteno, što je više nego što je uobičajeno za ovo doba godine', objašnjava on. 'Ljudi se boje da je grad prenapučen, zabrinuti su zbog sigurnosti i vrlo visokih troškova. Neki hoteli nadali su se puno većoj popunjenosti', dodaje.