Što stečaj jednog od tri najveća europska touroperatora znači za hrvatski turizam?

No, ni on, kao ni Žgomba, kako kažu, nemaju podatke koliki je njihov tržišni udjel u Hrvatskoj, niti s kime su sve radili u Hrvatskoj, ali kažu da je udjel "značajan".

"Ako je sve u redu i ako su uplaćivali jamčevine i osiguranja gosti bi trebali biti zbrinuti i pretpostavljamo da je to tako i da tu ne bi trebalo biti problema", kaže Žgomba, smatrajući i da je tu na stvari "problem jednog zatvorenog kruga starih dugova i narušenog povjerenja njih i dobavljača".

"Uvijek je loše kada neki veliki poslovni subjekt ode u stečaj i sigurno je zabrinjavajuće, no još nemamo puno informacija o svemu tome i tek ćemo vidjeti što će biti. Tražit ćemo odgovore i informacije i putem ECTAA-e i zapravo pitanje je njihovih dugovanja prema hrvatskim partnerima, agencijama, hotelijerima i drugima", smatra Fain.

I on misli da to neće utjecati na dolaske njemačkih turista u Hrvatsku, niti od toga treba strahovati, jer "turisti uvijek nađu put do destinacije, a poznajući Njemačku putnici će biti zaštićeni od stečaja FTI-ja".

Novinske agencije u ponedjeljak su prenijele vijest da je njemačka turistička grupacija FTI Touristik, matična tvrtka trećeg najvećeg europskog turoperatora FTI grupe, podnijela sudu u Muenchenu zahtjev za otvaranje stečajnog postupka, istaknuvši pad rezervacija i probleme s plaćanjem dobavljača.

Iz te kompanije su najavili da se putovanja koja još nisu započela vjerojatno od utorka, 4. lipnja neće moći realizirati u cijelosti, a prema informacijama rezervacije u FTI-ju su u posljednje vrijeme bile znatno slabije od očekivanja, brojni su dobavljači inzistirali na avansnom plaćanju i trebalo im je više likvidnosti koju, kažu, nisu uspjeli pribaviti.

Objavljeno je i da Grupu FTI planira za jedan euro preuzeti konzorcij na čelu s američkim financijskim investitorom Certaresom i uložiti svježi kapital, a tu transakciju još moraju odobriti agencije za tržišno natjecanje.

Njemačko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da će povratak putnika iz inozemstva organizirati i financirati turistički sektor i fond za osiguranje putovanja, dodajući da su po potrebi spremni pružiti konzularnu podršku.

Po podacima iz medija, FTI je od njemačke vlade tijekom pandemije dobio ukupno 595 milijuna eura pomoći, ali to nije pomoglo.

U grupaciji je zaposleno 11 tisuća radnika diljem svijeta, putovanja su nudili u više od 40 odredišta, a u financijskoj godini 2022./2023. prihod im je bio 4,1 milijardu eura.