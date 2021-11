Što je indeks straha i može li vam pomoći da zaradite novac

Prateći svjetske financijske vijesti, vjerojatno ste naišli na indeks VIX ili, kako ga znaju nazivati, indeks straha (the fear index). U periodima u kojima su neizvjesnost i strah na tržištu veliki, VIX, odnosno indeks straha raste. Međutim što on zapravo predstavlja?

Pojednostavljeno, indeks VIX je mjera koja pokazuje koliko tržište predviđa da će dionički indeks S&P 500 biti volatilan u narednih 30 dana.

Da bismo došli do toga kako se VIX točno računa, krenimo redom. Opcije su financijske izvedenice koje vlasniku daju pravo (ali ne i obvezu) na kupnju (call opcija), odnosno prodaju (put opcija) temeljnog instrumenta na koji su one ispisane, a u unaprijed određenom roku i po unaprijed određenoj cijeni. Za to pravo kupac opcije, naravno, mora platiti određeni iznos koji nazivamo premija.