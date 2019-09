Srpski kralj papira kupuje dionice Kraša kako bi pokvario planove braće Pivac?

Nebojša Šaranović, jedan od najpoznatijih srpskih poduzetnika u čijem je vlasništvu ciparska grupacija Kappa Star Limited, u regiji najpoznatija po Jaffa keksima, navodno je tajanstveni kupac dionica Kraša koji se krije iza skrbničkog računa RBA Austria banke.

Prema informacijama Jutarnjeg lista, on je do četvrtka stekao 3,06 posto, odnosno 45.804 dionica Kraša, a vjerojatno je u petak ili najkasnije u ponedjeljak prešao prag od pet posto, nakon čega mora objaviti da stoji iza skrbničkog računa. Nekoliko izvora nam je neslužbeno potvrdilo da je Šaranović "treći igrač" koji je od 5. rujna započeo s agresivnom kupnjom dionica Kraša. Ipak, teško je dokučiti njegov ekonomski rezon ako se zna da su do sada iz Mesne industrije braće Pivac i Kraš-Esopa dolazile poruke kako neće prodavati svojih zajedničkih 51 posto dionica s pravom glasa.

U Jutarnjem su pokušali dobiti potvrdu ove informacije i u predstavništvu Kappa Star Limiteda u Beogradu, ali nam je rečeno kako je Šaranović na službenom putu. Istu stvar je pokušao potvrditi i tportal, ali nam je tajnica u Kappa Startu rekla kako je Šaranović izvan Beograda te ne zna kada će vratiti.