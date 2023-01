Špijunaža, nogomet, plin i veliki udjeli u njemačkim divovima. Kako je maleni emirat ušao u sve pore najveće zemlje EU-a

Američki Politico objavio je analizu odnosa između Njemačke i Katra otkrivajući snažnu povezanost Dohe s nekim bivšim njemačkim ministrima, ali i trenutnim visokopozicioniranim dužnosnicima. U posljednjem desetljeću Katar je s gospodarski najsnažnijom zemljom EU-a izgradio strateško partnerstvo, uloživši u njemačko gospodarstvo oko 25 milijardi eura, što je jedno od najvećih ulaganja Katra bilo gdje u svijetu

Prošlog ljeta, dok su europski mediji postajali sve kritičniji prema katarskom domaćinstvu SP-a, Doha se odlučila na protuofenzivu te je poslala u Njemačku Hasana al Tavadija , glavnog organizatora Svjetskog prvenstva. Za vrijeme boravka u Njemačkoj Tavadija su pratili bivši vicekancelar i ministar vanjskih poslova Sigmar Gabriel te Christoph Heusgen , dugogodišnji savjetnik za nacionalnu sigurnost bivše kancelarke Angele Merkel, koji je do 2021. bio njemački veleposlanik pri Ujedinjenim narodima.

U samoj Njemačkoj Doha je, primjećuje američki Politico, izgradila utjecaj puno transparentnije, kupujući dionice velikih njemačkih kompanija . U proteklom desetljeću državni imovinski fond Qatar Investment Authority , s članovima katarske kraljevske obitelji, došao je do udjela u nekim od poznatih njemačkih brendova.

Heusgen, koji je bio moderator rasprave, nadodao je na to da Katar treba biti 'uzor' za druge zemlje. Inače, Heusgen je vjerojatno najpoznatiji po tome, napominje Politico, što se smijao Donaldu Trumpu u UN-u dok je američki predsjednik upozoravao Njemačku na njezinu pretjeranu energetsku ovisnost o Rusiji.

Sve to Katru je pomoglo da stekne utjecajne saveznike na njemačkoj političkoj i gospodarskoj sceni. Već spomenuti Gabriel, bivši čelnik vladajućih socijaldemokrata, kao ministar gospodarstva od 2013. do 2017. njegovao je bliske veze s Katrom. Dvije godine nakon što je napustio javne dužnosti Gabriel je po nalogu Katra ušao u nadzorni odbor Deutsche Banka.

Tako Katarani drže 11 posto udjela u najvećem njemačkom proizvođaču automobila Volkswagenu , šest posto u najvećoj banci Deutsche Bank , a prošle jeseni kupili su i pet posto u Porscheu . Uz to je Katar već godinama jedan od najvećih kupaca njemačke obrambene industrije. Štoviše, izbijanjem rata u Ukrajini i uvođenjem sankcija Rusiji, Katar — najveći svjetski izvoznik tekućeg prirodnog plina — postao je ključni dobavljač energije za Njemačku .

'Muka mi je od njemačke arogancije prema Katru', tvitao je Gabriel u listopadu prošle godine, za vrijeme žestokih kritika upućenih toj zemlji zbog tretmana homoseksualaca i lezbijki, ističući da je 'homoseksualnost bila ilegalna u Njemačkoj do 1994.'. Izazvalo je to zaprepaštenje u Njemačkoj, državi koja je promijenila odnos institucija prema homoseksualcima u kasnim 60-im. Zakon koji je on spomenuo odnosio se na seksualne odnose s tinejdžerima mlađim od 18 godina i rijetko se provodio. Nasuprot tome, istospolni odnosi ozbiljan su zločin u Katru i po šerijatskom zakonu mogu biti kažnjeni kamenovanjem.

Gabriel nije bio jedini istaknuti Nijemac koji je izrazio svoje nezadovoljstvo načinom na koji se postupa prema Katru. Nekoliko dana nakon njegovog tvita oglasio se i Joschka Fischer, jedan od Gabrielovih prethodnika na mjestu vicekancelara i ministra vanjskih poslova.

Jedno od glavnih sredstava za širenje katarskog utjecaja u Njemačkoj i Europi, tvrdi Politico, čini Minhenska sigurnosna konferencija (MSC). Riječ je o godišnjoj konferenciji o oružju u diplomaciji u glavnom gradu Bavarske, a vode je Christoph Heusgen i nekadašnji njemački diplomat Wolfgang Ischinger.