Spašavanje Petrokemije ide dalje, radnici se pitaju hoće li se ponoviti scenarij 'Uljanika'

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja prošli tjedan od Ine i Prvog plinarskog društva zatražila je da dopune dokumentaciju koja im je potreba za preuzimanje Petrokemije, tj. za njihovo sudjelovanje u dokapitalizaciji koja je tako ponovno samo nakratko odgođena

'Agencija je 27. kolovoza 2018. godine zaprimila nepotpunu prijavu namjere provedbe koncentracije Ina/PPD i Petrokemija . Temeljem nepotpune prijave koncentracije, od podnositelja je zatražena dopuna prijave, koju Agencija od podnositelja (Ina/PPD) očekuje do kraja isteka zadanog roka 10. rujna 2018. godine', navodi se u priopćenju objavljenom na internetskim stranicama AZTN-a.

Davor Rakić , radnik Petrokemije i predstavnik Sindikata energetike, kemije i nemetala, rekao je tportalu kako on, ali i radnici vjeruju da će se dokapitalizacija dovršiti na vrijeme:

'Strahovi uvijek postoje, pogotovo kad se sve oteže tako dugo. Kao država smo prespori i neorganizirani da se nešto brzo napravi, no dok sve ide u pravom smjeru, ne vjerujem da bi netko bio tako neodgovoran da dovede dokapitalizaciju u pitanje.'

Ina je, podsjetimo, u svibnju izvijestila o namjeri sudjelovanja u dokapitalizaciji Petrokemije iznosom od 150 milijuna kuna te najavila da će namjeru iskazati s PPD-om. O dokapitalizaciji Petrokemije, kao i o promjenama u Nadzornom odboru, bit će riječi i na glavnoj skupštini Petrokemije sazvanoj za 15. listopada.

Skupština Petrokemije je početkom srpnja donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala koji će se najprije povećati ulozima u pravima, i to s 42,9 na 492,9 milijuna kuna, odnosno za 450 milijuna kuna. To će se provesti izdanjem novih 45 milijuna dionica, nominale 10 kuna, a te će nove dionice upisati i uplatiti država putem Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP). Podloga za to je Vladina odluka iz svibnja o kupovini tražbina banaka prema Petrokemiji u iznosu od 450 milijuna kuna.