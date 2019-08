'Očekujemo što skorije pokretanje proizvodnje u 3. maju i isplatu devet plaća'

Predsjednik Sindikalnog odbora za opstojnost 3. maja Juraj Šoljić rekao je u četvrtak da se u riječkom brodogradilištu već radi na pripremi proizvodnje koju radnici očekuju što skorije i čini se sve kako bi se posve ispunili uvjeti za davanje državnog jamstva za zajam 3. maju.

Vlada RH je ranije danas na sjednici dala uvjetno državno jamstvo za kreditno zaduženje Brodogradilištu 3. maj kod HBOR-a ili poslovnih banaka, do 150 milijuna kuna, kako bi se stvorili preduvjeti za pokretanje proizvodnje, završetak započetih novogradnji i umanjenje postojećih gubitaka za državni proračun.

Ministarstvo financija izdat će državno jamstvo samo ako se kumulativno ispune uvjeti za to, a najkasnije do 5. rujna. Među uvjetima su da 3. maj regulira odnose s vjerovnicima i da za dio tražbina postigne sporazum s vjerovnicima o odgodi dospijeća tražbina do 1. rujna 2021., da s HBOR-om ili drugom bankom postigne sporazum oko kreditnog zaduženja po tržišnim uvjetima te da s Hrvatskom brodogradnjom-Jadranbrodom sklopi ugovor o pružanju usluga nadzora dovršetka započetih novogradnji te isplate sredstava.

Potrebno je i da 3. maj dostavi analizu potreba za sredstvima i njihovom učinku na nastavak poslovanja umanjenje postojećih gubitaka za Republiku Hrvatsku.

Po ispunjenju tih uvjeta, Ministarstvo financija procijenit će konačan potreban iznos za izdavanje državnog jamstva za kreditno zaduženje pa ako taj iznos ne prelazi maksimalni predviđeni iznos, odmah pristupi izdavanju državnog jamstva.

'Ova odluka Vlade omogućit će 3. maju da podigne kredit, koji će u cijelosti vratiti, ponajprije za deblokadu računa, za pokretanje proizvodnje', istaknuo je Šoljić.

Podsjetio je kako je potrebno obaviti tehnički pregled dizalica i strojeva, certificirati sve te se mora dotegliti brod, novogradnja 723, koja se nalazi u Puli. Uz to, potrebno je osigurati imovinu i pripremiti sve za proizvodnju u 3. maju.

Pri kraju je dogovor sa svim vjerovnicima radi stavljanja u mirovanje 85 posto njihovih potraživanja, koja će im kasnije biti u cijelosti vraćena, napomenuo je.

Sada je u finalnoj fazi potpisivanje ugovora s ponuđačima za novogradnju 733 za kandskog naručitelja, koji bi trebao biti završen do kolovoza sljedeće godine, a za 15 dana očekuje se ugovor za novogradnju 723, rekao je Šoljić.