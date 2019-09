Predsjednik NO-a 3. maja Šoljić: Prvi Vladin zahtjev smo ispunili

Brodogradilište 3. maj do sada je potpisalo sporazume o odgodi dospijeća većeg dijela tražbina s dobavljačima i kooperantima, odnosno za ukupno oko 111 milijuna kuna, što je oko 82 posto od svih tražbina vjerovnika, pa smatramo da smo prvi uvjet Vlade ispunili, izjavio je u ponedjeljak za Hinu predsjednik Nadzornog odbora 3. maja Juraj Šoljić

Vlada je u kolovozu, na prvoj sjednici nakon ljetne stanke, dala uvjetno državno jamstvo za kreditno zaduženje 3. maju kod HBOR-a ili kod jedne ili više poslovnih banaka, do 150 milijuna kuna, kako bi se stvorili preduvjeti za pokretanje proizvodnje i završetak započetih novogradnji i umanjenja postojećih gubitaka za državni proračun.

Ministarstvo financija izdat će to državno jamstvo samo u slučaju da se kumulativno ispune uvjeti za to, a najkasnije do 5. rujna 2019.

Među uvjetima su da 3. maj regulira odnose s vjerovnicima tako da za bitan dio postojećih tražbina postigne sporazum s pojedinim vjerovnicima o odgodi dospijeća tražbina do 1. rujna 2021., da s HBOR-om ili drugom poslovnom bankom postigne sporazum oko kreditnog zaduženja po tržišnim uvjetima te da s društvom Hrvatska brodogradnja-Jadranbrod, uz ishođenu suglasnost Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta na sadržaj ugovora, sklopi odgovarajući ugovor o pružanju usluga nadzora dovršetka započetih novogradnji te isplate sredstava.

Potrebno je i da 3. maj Ministarstvu financija te Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta dostavi sveobuhvatnu analizu potreba za sredstvima i njihovom učinku na nastavak poslovanja 3. maja i posljedično umanjenje postojećih gubitaka za RH.

Po ispunjenju tih uvjeta, Ministarstvo financija procijenit će konačan potreban iznos za izdavanje državnog jamstva za kreditno zaduženje pa ako taj iznos ne prelazi maksimalni predviđeni iznos, odmah pristupi izdavanju državnog jamstva.

Ročište radi rasprave o pretpostavkama za otvaranje stečaja u Brodogradilištu 3. maju, koje je, nakon nekoliko odgoda, bilo zakazano za 1. kolovoza, odgođeno je za 26. rujna te je dogovoreno da se u Ministarstvu gospodarstva do 29. kolovoza utvrdi model financijske konstrukcije i drugih preduvjeta za nastavak proizvodnje. Kako je rečeno, treba pronaći model nastavka deblokade računa 3. maja, isplate zaostalih plaća radnicima te s naručiteljima nedovršenih brodova utvrditi način dovršetka i plaćanja.