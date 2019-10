Slovenska vlada želi sufinancirati avionske linije nakon propasti Adria Airwaysa

Nakon propasti nacionalnog avioprijevoznika Adria Airwaysa, koji je početkom tjedna zatražio stečaj, slovenska vlada u četvrtak je predložila zakonsko rješenje koje bi joj omogućilo uspostavu zrakoplovne linije na rutama koje neće biti zanimljive stranim prijevoznicima.

Vjeruje se da je riječ o zrakoplovnim linijama koje je zbog povećanog nacionalnog interesa Adria do sada obavljala u regiji, poput linija za Sarajevo, Skoplje, Prištinu i neke druge desetinacije, a koje bi sada trebalo nadomjestiti. Sredstva za odvijanje takve djelatnosti odredila bi se u državnom proračunu, ali još nema procjena koliko bi za to bilo potrebno, a ministar gospodarstva Zdravko Počivalšek iznio je nedavno kako bi za to bilo potrebno četiri do pet milijuna eura godišnje.



Sustavom uspostave "javne službe" slovenska je vlada prije nekoliko mjeseci spasila mariborski aerodrom, koji je postao neoperativan nakon što se iz njega prije isteka ugovora povukao koncesionar, investicijski fond iz Kine. Kako prenose slovenski mediji, procjenjuje se da će ukupni dugovi Adria Airwaysa, koju je od države 2016. kupio malo poznati njemački fond 4K Invest, iznositi preko 60 milijuna eura i da vjerovnici nemaju mnogo izgleda da se namire jer je tvrtka bez značajnije imovine, a poslovala je s negativnim kapitalom i zadnjih mjeseci bila nelikvidna.