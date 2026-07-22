STATISTIČKI PODACI

Sezona ide prema planu: Porast zaposlenih u turizmu i ugostiteljstvu

I.K./Hina

22.07.2026 u 08:12

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Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Sasa Miljevic / PIXSELL/PIXSELL
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Među sedam djelatnosti s najviše zaposlenih u pravnim osobama u Hrvatskoj u lipnju ove godine jedini važniji porast, pokazuju podaci DZS-a, dogodio se u djelatnosti smještaja, pripreme i usluživanja hrane, u kojem je u prošlom mjesecu bilo 107 tisuća zaposlenih, odnosno 8,1 posto više nego u lipnju prošle godine.

Ukupno je zaposlenih u pravnim osobama u lipnju, po podacima DZS (Državnog zavoda za statistiku), bilo nešto malo više od 1,5 milijuna, što je 0,5 posto više nego u lanjskom lipnju. Pritom su više od polovice ili 713,2 tisuće zaposlenih bile (0,8 posto više).

U većini djelatnosti s najviše zaposlenih žena više nego muškaraca

Najviše zaposlenih u lipnju ove godine u pravnim osobama bilo je u trgovini na veliko i malo, 222,4 tisuće ili 0,3 posto manje nego lani u lipnju, ali je broj žena porastao za blagih 0,2 posto, na 124,7 tisuće, što je i najviše zaposlenih žena među svim djelatnostima.

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Pada zaposlenost prerađivačke industrije

Tek nešto manje ili 222,3 tisuće zaposlenih bilo je u prerađivačkoj industriji, ali i 0,4 posto manje. Jednako je pao i broj zaposlenih žena u toj industriji, na 75 tisuća, dok je na trećem mjestu obrazovanje sa 136,1 tisućom zaposlenih, od čega 109,4 tisuće žena, što je za 0,6 posto više nego u lipnju prošle godine.

U građevinarstvu je u pravnim osobama u lipnju ove godine radilo 1,2 posto manje radnika nego u lanjskom, njih 129,2 tisuće, a u toj je djelatnosti najmanje zaposlenih žena, oko 14 tisuća ili 1 posto manje.

Na petom mjestu je zdravstvo i socijalna skrb s 1 posto više zaposlenih na razini lipnja ili njih ukupno 116,3 tisuće, od čega je čak 90,6 tisuća žena ili 1 posto više. Slijedi kategorija javne uprave, obrane i obveznog socijalnog osiguranja sa ukupno 113,5 tisuća zaposlenih, od kojih 61,6 tisuća žena, što je za 0,4 i 0,2 posto manje.

Državni zavod za statistiku
Državni zavod za statistiku Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL

Iznad sto tisuća zaposlenih u pravnim osobama u lipnju je još bilo samo u djelatnosti smještaja i pripreme, odnosno usluživanja hrane, 107 tisuća ukupno ili 8,1 posto više, a žena je pritom 54 tisuće ili 7,2 posto više nego u lipnju prošle godine.

Za ostale djelatnosti i zaposlene u njima u pravnim osobama podaci DZS-a pokazuju da je u lipnju u većini bilo tek malo više ili tek malo manje zaposlenih nego u istom mjesecu lani.

U lipnju sveukupno malo više zaposlenih nego u svibnju, ali manje nego u lanjskom lipnju

Sveukupno je u lipnju 2026. u Hrvatskoj, u pravnim osobama, obrtu i slobodnim profesijama te osiguranika poljoprivrednika, bilo nešto više od 1,7 milijuna zaposlenih, što je 1 posto više nego u svibnju 2026., a žena je pritom bilo 1,2 posto više i u većini, 819 tisuća.

U usporedbi s lipnjem prošle 2025., zaposlenih je ukupno bilo 1,5 posto manje , a žena oko 1 posto manje, a pad je zabilježen i na razini prvih šest mjeseci s ukupno 1,4 posto manje zaposlenih i s 0,8 posto manje žena.

Zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u lipnju 2026. bilo je u odnosu na svibanj 2026. oko 4 posto više ili 237,4 tisuće, što je porast od 1,5 posto više u odnosu na lanjski lipanj.

Osiguranika poljoprivrednika u lipnju je bika 17,3 tisuće ili 0,7 posto manje nego u svibnju i gotovo pet posto manje nego u lipnju prošle godine.

Nezaposlenih je, po podacima DZS, u lipnju bilo 59,4 tisuće, što je 3,1 posto manje nego u svibnju i 15,2 posto manje nego u lanjskom lipnju.

Stopa registrirane nezaposlenosti u lipnju 2026. iznosila je 3,3 posto, a za žene 3,7 posto, dodaju iz DZS.

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