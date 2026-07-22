Sezona ide prema planu: Porast zaposlenih u turizmu i ugostiteljstvu

Među sedam djelatnosti s najviše zaposlenih u pravnim osobama u Hrvatskoj u lipnju ove godine jedini važniji porast, pokazuju podaci DZS-a, dogodio se u djelatnosti smještaja, pripreme i usluživanja hrane, u kojem je u prošlom mjesecu bilo 107 tisuća zaposlenih, odnosno 8,1 posto više nego u lipnju prošle godine.

Ukupno je zaposlenih u pravnim osobama u lipnju, po podacima DZS (Državnog zavoda za statistiku), bilo nešto malo više od 1,5 milijuna, što je 0,5 posto više nego u lanjskom lipnju. Pritom su više od polovice ili 713,2 tisuće zaposlenih bile (0,8 posto više). U većini djelatnosti s najviše zaposlenih žena više nego muškaraca Najviše zaposlenih u lipnju ove godine u pravnim osobama bilo je u trgovini na veliko i malo, 222,4 tisuće ili 0,3 posto manje nego lani u lipnju, ali je broj žena porastao za blagih 0,2 posto, na 124,7 tisuće, što je i najviše zaposlenih žena među svim djelatnostima.

Pada zaposlenost prerađivačke industrije Tek nešto manje ili 222,3 tisuće zaposlenih bilo je u prerađivačkoj industriji, ali i 0,4 posto manje. Jednako je pao i broj zaposlenih žena u toj industriji, na 75 tisuća, dok je na trećem mjestu obrazovanje sa 136,1 tisućom zaposlenih, od čega 109,4 tisuće žena, što je za 0,6 posto više nego u lipnju prošle godine. U građevinarstvu je u pravnim osobama u lipnju ove godine radilo 1,2 posto manje radnika nego u lanjskom, njih 129,2 tisuće, a u toj je djelatnosti najmanje zaposlenih žena, oko 14 tisuća ili 1 posto manje. Na petom mjestu je zdravstvo i socijalna skrb s 1 posto više zaposlenih na razini lipnja ili njih ukupno 116,3 tisuće, od čega je čak 90,6 tisuća žena ili 1 posto više. Slijedi kategorija javne uprave, obrane i obveznog socijalnog osiguranja sa ukupno 113,5 tisuća zaposlenih, od kojih 61,6 tisuća žena, što je za 0,4 i 0,2 posto manje.