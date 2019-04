Seksualni nasilnik, zagovornik povratka zlatnog standarda i promotor lijeka za erektilnu disfunkciju: Tko je Herman Cain, Trumpov favorit za središnju američku banku

Herman Cain, Trumpov potencijalni kandidat za člana Vijeća Saveznih rezervi, koje vodi monetarnu politiku SAD-a, ima vrlo interesantnu biografiju u kojoj ima viška živopisnih detalja, a manjka bavljenja monetarnom politikom

Vijeće Saveznih rezervi je sedmeročlano tijelo (mada trenutno ima samo pet članova) koje upravlja monetarnom politikom Sjedinjenih Američkih Država te postavlja politiku nadzora i regulacije američkog bankovnog sustava. Američka monetarna politika važna je jer o njoj ovisi i tamošnja ekonomija, a kako ona čini gotovo četvrtinu svjetskog gospodarstva, onda se trendovi u privredi SAD-a preslikavaju i na ostatak svijeta. Uz to, o monetarnoj politici SAD-a ovisi kretanje tečaja američkog dolara, daleko najvažnije valute u međunarodnom poslovanju, u kojoj se obračunava bezbroj transakcija i poslova.

I dok su dosadašnja Trumpova imenovanja u to vijeće prošla uglavnom bez glasnog negodovanja, najava da bi u vodstvu Saveznih rezervi mogao završiti Herman Cain izazvala je popriličnu buru. Razlozi za takvu reakciju leže u njegovoj živopisnoj biografiji koja, uz sve ostalo, nema previše doticaja s monetarnom politikom.

Redovni mandat u Vijeću Saveznih rezervi traje čak 14 godina, što znači da imenovanje može imati vrlo dugotrajne učinke, a duljina mandata je određena na taj način da bi se spriječilo političko favoriziranje onih koji su u određenom trenutku na vlasti. No tako dug mandat pokazao se i problematičnim jer određeni član Vijeća može u bilo kojem trenutku dati ostavku te se onda njegova pozicija popunjava drugim kandidatima. Zbog spleta okolnosti i ranijih ostavki u ovom trenutku dva su mjesta prazna, a Donald Trump je u protekle dvije godine već imenovao četvero članova tog vijeća. Jedina članica koja potječe još iz mandata Baracka Obame je Lael Brainard .

Početkom osamdesetih Cain je bio zadužen za nadgledanje poslovanja u četiristotinjak restorana brze prehrane Burger Kinga, tada u vlasništvu Pillsburyja . Uspjeh na toj poziciji osigurao mu je sredinom osamdesetih promociju na čelnu poziciju tada neprofitabilnog lanca Godfather's Pizza , još jedne podružnice Pillsburyja. Nakon nekoliko godina Cain je s još nekoliko partnera i investitora otkupio taj lanac od Pillsburyja i na čelu Godfather's Pizze ostaje sve do 1996., kad se seli u Washington.

Otprilike iz tog razdoblja potječe i jedini daljnji doticaj s monetarnom politikom koji je Cain imao do sada. Početkom 1989. imenovan je na poziciju člana upravljačkog vijeća podružnice Savezne banke Kansas Cityja, što je pozicija koja se obično dodjeljuje uspješnim lokalnim poduzetnicima. Savezna banka Kansas Cityja jedna je od dvanaest američkih saveznih banaka koje onda zajednički čine sustav Saveznih rezervi. Do sredine 1996. Cain je napredovao do pozicije predsjednika vijeća Savezne banke.

Selidbom u Washington jače se približio politici kao čelnik lobističkog Nacionalnog udruženja restorana. Pod njegovim vodstvom udruženje je lobiralo protiv povećanja iznosa minimalnog osobnog dohotka, protiv zabrane pušenja, protiv snižavanja zakonske razine alkohola u krvi koju se smatra vožnjom u pijanom stanju te se protivio povećanju obaveznih zdravstvenih pogodnosti koje zaposlenicima moraju pružati poslodavci. U tom razdoblju Cain je počeo stvarati čvrste veze s republikanskim političarima.