Šef Erste banke: Ramljak je dobro radio, nastavit ćemo podržavati i Peruška

Smatramo da je proces dosad vođen kvalitetno, a kao vjerovnik nastavit ćemo podržavati novog povjerenika da ga završi, konstruktivno na situaciju u Agrokoru nakon odlaska Ante Ramljaka gleda Christoph Schöfböck, predsjednik Uprave Erstea

'Erste nije među najvećim vjerovnicima, no otpočetka smo proces podržali kao financijski investitor. Puno smo radili na stabilizaciji, u dva navrata nakon lex Agrokora odobrili kredit, s gotovo 40 milijuna eura sudjelovali smo u 'senior roll upu'. Imamo još nešto 'junior' duga, no to je manji iznos. Došlo je do promjene povjerenika, to je stvar političke odluke, no to se srećom brzo riješilo. Smatramo da je proces dosad bio vođen kvalitetno, a kao vjerovnik nastavit ćemo podržavati novog povjerenika da završi proces', rekao je u razgovoru za Poslovni dnevnik Schöfböck dodajući kako je osobno upoznao novog povjerenika Fabrisa Peruška. Peruška je opisao kao analitičnog, konstruktivnog, timskog igrača iako, dodao je, najvažniji su rezultati.

'Smatramo da je za gospodarstvo i oporavak apsolutno potrebno doći do nagodbe, jako podržavamo takvu soluciju koja je u interesu svih sudionika da se postigne fer prijedlog koji će okončati proces i omogućiti dugoročni nastavak Agrokora na zdravim nogama', rekao je čelnik Erstea. Na upit može li zamjena povjerenika usred procesa kao i politički pritisci za smjenu ministrice gospodarstva Martine Dalić otežati ili ugroziti postizanje nagodbe, Schöfböck odgovara: 'Budući se radi o najvećoj tvrtki u Hrvatskoj, naravno da se to našlo na dnevnom redu politike. No mi gledamo isključivo s poslovnog aspekta; kao financijski vjerovnik koncerna i banka čiji su klijenti uključeni. Nagodba je apsolutno u interesu svih, da pronađu konstruktivno rješenje u zadanom roku do 10. srpnja. Smatram da je lex Agrokor bio dobra baza za početak restrukturiranja, zakon i dodatni krugovi financiranja doveli su do smirivanja situacije bez čega ekonomska stabilizacija ne bi bila moguća. Danas je to jedna potpuno druga situacija nego prije godinu dana'.