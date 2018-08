Rusko-turski sastanak kroji energetsku budućnost Europe

Sastanak ministara vanjskih poslova Turske i Rusije kao glavnu temu ima situaciju u Siriji, no u svjetlu poboljšanja odnosa između te dvije države u prvi plan skače i ekonomsko-energetska veza o kojoj djelomično ovisi i geostrateška situacija u Europi

Lavrov bi se u Turskoj trebao sastati sa svojim pandanom, turskim ministrom vanjskih poslova Mevlütom Çavuşoğluom , a dvojica su već razgovarala prije desetak dana na marginama sastanka Udruženja država jugoistočne Azije (ASEAN, Association of Southeast Asian Nations) održanom u Singapuru. Prema najavama, Lavrov i Çavuşoğlu bi trebali raspravljati o načinu kako započeti proces političkog primirivanja u Siriji, a na dnevnom redu naći će se i druge teme bilateralnih, regionalnih i međunarodnih odnosa.

Upravo je bilateralna tematika izvan stava oko Sirije posebno interesantna nakon što su obje države ove godine napravile nekoliko važnih koraka naprijed, posebno u području energetike. Turska je već nekoliko desetljeća jedan od najvažnijih saveznika Sjedinjenim Američkim Državama i zapadnoj Europi na Bliskom istoku. Posljednjih godina, posebno s jačanjem pozicije Recepa Tayyipa Erdoğana na čelu Turske, taj je odnos poprilično zategnut. S druge strane, odnosi Turske s Rusijom su posebno narušeni krajem 2015. kad su turske zračne snage srušile ruski vojni avion koji je nakratko ušao u turski zračni prostor uz granicu te države sa Sirijom.

No, u međuvremenu je dobra volja između Rusije i Turske ipak počela polako rasti, a dobar dio razloga za to leži u uvijek dežurnom razlogu – novcu, odnosno ekonomiji, a u ovom slučaju posebno energetici. Prema podacima turskog ministarstva vanjskih poslova Turska trenutno samo četvrtinu svojih potreba za energijom uspijeva zadovoljiti iz domaćih izvora. Ostatak dolazi iz uvoza i to uvelike nafte i prirodnog plina. Naravno, Rusija kao bitan svjetski izvoznik energenata u tome vidi svoju priliku.