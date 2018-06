Ruske banke će dominirati Agrokorom, pogledajte kako su prošli drugi

Izvanredni povjerenik Fabris Peruško otkrio je na današnjoj konferenciji za medije kakva će biti nova vlasnička struktura Agrokora nakon sklapanja nagodbe

Stopa povrata imatelja obveznica kreće se između 40 i 80 posto. Najveći broj domaćih i stranih financijskih institucija i ostalih vjerovnika imat će u prosjeku povrat tražbina do 20 posto .

Posebni sporazumi s dobavljačima i Sberbankom

Dio nagodbe su i dva posebna sporazuma - s dobavljačima i Sberbankom.

S dobavljačima je postignut dogovor o isplati tzv. graničnog duga (nastalog do 10. travnja 2017. kada je započeo postupak izvanredne uprave, a koji dospijeva iza tog datuma), pod određenim uvjetima. Ukupni najviši iznos tog duga koji može biti plaćen tijekom razdoblja od četiri godine (do 2021.) iznosi do 70 milijuna eura, a 9,6 milijuna eura će se isplatiti u budućim udjelima u novoj kompaniji. Uvjeti za isplatu graničnog duga vezani su za rezultate poslovanja Konzuma te se očituju u minimalnoj dogovorenoj EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) Konzuma, koja u kalendarskoj godini iznosi 38,8 milijuna eura, kaže se u priopćenju.