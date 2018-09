Restrukturiranje HAC-a u punom jeku, odlazi još 500 zaposlenih

Do 16. rujna na svim autocestama u nadležnosti Hrvatskih autocesta (HAC) i Autoceste Rijeka - Zagreb (ARZ) naplaćeno je 2,2 milijarde kuna cestarine što je šest posto više u odnosu na isto razdoblje lani, a do kraja godine očekuje se prihod od 2,8 milijardi kuna, doznaje se u utorak iz HAC-a

Od novih investicija tu su most preko Save kod Svilaja s rokom dovršetka u drugoj polovici iduće godine. Ta je investicija vrijedna 168 milijuna kuna, pri čemu Hrvatska sudjeluje s 85,3 milijuna kuna (osiguranih fondovima EU) dok ostatak posto plaća BiH.

U završnoj su fazi i radovi na dionici most Halasica - Osijek vrijednosti 1,2 milijuna kuna, a ugovoreni su i radovi na izgradnji mosta Halasica i sedam putnih prijelaza te je izvođač uveden u posao. Vrijednost radova je 82,5 milijuna kuna. Za trasu od Belog Manastira do mosta Halasica do kraja 2018. planira se raspis natječaja za izgradnju.

Za dionicu Mađarska - Beli Manastir do kraja godine raspisat će se natječaj za izradu projektne dokumentacije i upravni postupak. Završetak te dionice planiran je do 2023. godine.