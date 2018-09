Putin slomio zube na prvoj ozbiljnijoj mirovinskoj reformi još od doba Staljina

Najavljena mirovinska reforma prouzročila je nagli pad popularnosti ruskog predsjednika Vladimira Putina koji je prošlog tjedna u polusatnom obraćanju ruskim građanima preko televizije pokušao opravdati namjere vlasti da podignu dob za odlazak u mirovinu, čemu se protivi 90 posto Rusa

U polusatnom govoru Putin je ponešto ublažio najavljene promjene te je nova planirana dob za odlazak u mirovinu žena spuštena na 60 godina , a kazao je i da će se uvesti zakoni kojima će se kažnjavati oni poslodavci koji bi otpuštali radnike blizu umirovljenja, kao i zakoni koji će srezati dobnu diskriminaciju pri zapošljavanju. Ruski predsjednik je kazao da je oduvijek bio protiv promjena u mirovinskom sustavu i podsjetio je javnost da je još 2005. obećao da se dob odlaska u mirovinu neće mijenjati dok god je on na čelu države.

Druge ankete istovremeno pokazuju da se čak 90 posto ruskih građana protivi podizanju dobi za odlazak u mirovinu, a rastućeg problema je, čini se, postao svjestan i Putin te se proteklih tjedana pokušavao ponešto distancirati od najavljene reforme. No u neočekivanom i neuobičajenom potezu Putin se sredinom prošlog tjedna preko televizije obratio građanima zatraživši od njih podršku za planirane promjene, upozoravajući istovremeno da bez hitne reakcije zemlji prijete ekonomski kolaps i hiperinflacija.

No dodao je da ozbiljni demografski problem u Rusiji znači da ne postoji alternativa najavljenoj promjeni koja bi bila prva takva prilagodba još otkad je dob za umirovljenje određena u doba Josifa Staljina. Neuspjeh u reformi mogao bi donijeti rast siromaštva i katastrofalne posljedice za ekonomiju, kazao je Putin, zbog čega država ne bi mogla garantirati nacionalnu sigurnost.

Prema procjenama ruskih vlasti, koje prenosi britanski The Guardian, broj umirovljenika u Rusiji bi se do 2044. mogao izjednačiti s brojem zaposlenih, što bi značilo ogroman pritisak na državni proračun. Uzroci sadašnjeg problema leže u demografskoj slici koja potječe još iz devedesetih godina. Nakon ekonomskog kaosa koji je slijedio raspad Sovjetskog Saveza broj stanovnika Rusije počeo se smanjivati. Iako posljednjih godina dolazi do oporavka, preokret se ne odvija dovoljno brzo da bi se izbjegla prijetnja za rusku ekonomiju.

Ekonomisti se slažu da postoji problem jer je stanovništvo u prosjeku sve starije i država sve više i više novca troši na mirovine. Prosječna državna penzija iznosi oko 13,3 tisuće rubalja (cca 1275 kuna), a Putin je kazao da bi podizanje dobi za odlazak u mirovinu omogućilo državi i povećanje penzija. Ruska vlada je najavila da će do kraja ove godine prosječne mirovine porasti na 14,4 tisuća rubalja (cca 1360 kuna).