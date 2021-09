Prvu godišnjcu u Hrvatskoj FreshBook slavi statusom globalnog jednoroga, dostignuvši svoj cilj rasta

Tvrtka FreshBooks, vlasnik i kreator vodećeg softvera za online računovodstvo, s klijentima u više od 160 zemalja, danas je objavila da je dostigla svoj jednogodišnji cilj rasta s 20 zaposlenih

Od pokretanja ureda u Hrvatskoj prošle godine, FreshBooks je oformio vrhunski tim lokalnih IT stručnjaka kako bi dodatno poboljšao razvoj svoje platforme. FreshBooks planira dodatno povećavati svoj ured te udvostručiti broj zaposlenih do kraja 2022. godine, navode u priopćenju iz ove IT tvrtke.

'Odabrali smo Hrvatsku zbog kalibra talenata i kulture koja nam odgovara i nevjerojatno smo zadovoljni napretkom koji smo dosad vidjeli.', rekao je Oliver Fisher, Chief Technology Officer u FreshBooksu.