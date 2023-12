Proziva se i prijeti Kinezima, ali neke od najvećih zapadnih tvrtki drže štangu Rusima

Prema tvrdnjama Ukrajinaca, to je američki Intel . Slijede kineski Huawei , Analog Devices , AMD , Texas Instruments i IBM — sve američki proizvođači.

Sve ovo ukazuje na to da su Moskva i njezini pomagači, pod pritiskom sankcija, uvelike uspjeli rekonfigurirati opskrbne lance — uz pomoć Kine , Hong Konga , Kazahstana , ali i članice NATO-a Turske .

Za Elinu Ribakovu , direktoricu međunarodnog programa na Institutu KSE, zapadni privatni sektor također mora biti pozvan na odgovornost. Od njega bi se, tvrdi ona, trebalo tražiti da prati svoje proizvode od proizvodnje do konačnog odredišta - baš kao što su banke bile prisiljene pooštriti kontrole protiv pranja novca i provjere klijenata nakon globalnog financijskog sloma 2008. godine.

EU je postigao dogovor o sankcijama i uveo mjere koje utječu na sve, od energetike do bankarstva. Ali je provedba stvar svake zemlje pojedinačno. Neke su u potpunosti prihvatile sankcije, a druge, poput Mađarske, otvoreno simpatiziraju Rusiju.

Zatim su tu zemlje poput neutralne Austrije, s povijesnim vezama sa sovjetskim vojno-industrijskim kompleksom.

S obzirom na to da EU očito nema sredstava ili političke volje da učini više kako bi se Rusija ekonomski izolirala, Bruxelles šalje svog izaslanika za sankcije Davida O'Sullivana u misiju da primijeni moralni poticaj na zemlje koje, kako on to diplomatski kaže, 'nisu usklađene' sa sankcijama.

'Sankcije su neka vrsta sporog bušenja ruskog gospodarstva. Nema eksplozije, koju su neki ljudi u početku predviđali, ali zrak izlazi iz gume i prije ili kasnije vozilo će postati nemoguće voziti', mišljenje je O'Sullivana.