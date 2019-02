Privatni liječnici stali u obranu predsjednice: 'To su populizam i farizejska solidarnost!'

Odlazak predsjednice Kolinde Grabar Kitarović na pregled u privatnu polikliniku digao je puno prašine u javnosti. Pojedini su se upitali zašto predsjednica ne vjeruje državnim bolnicama i kakvu to poruku šalje građanima. Za tportal te prozivke na račun Grabar Kitarović komentirali su uvaženi liječnici Boris Nemec i Nikica Gabrić. Obojica imaju svoje privatne klinike

Problem je, smatra on, to što se u Hrvatskoj još uvijek na privatno poduzetništvo gleda kao na nešto pogrešno .

'Svaki čovjek ima pravo na najbolju zaštitu koju može dobiti za svoje zdravlje. Domaće zdravstvo je na razini solidne trojke kad ga uspoređujemo s ostalim bivšim komunističkim zemljama. Bolju medicinu od Hrvatske ima samo Slovenija i istočna Njemačka. Ali zašto čovjek ne bi sebi priuštio, ako može, još kvalitetniju uslugu. Prozivati nekog zbog toga čisto je licemjerje. Svi koji je napadaju isto bi to napravili da se radi o njihovu zdravlju', izjavio je za tportal Gabrić, vlasnik i ravnatelj Klinike Svjetlost .

'Privatno zdravstvo mora biti jednako državnom. Svi ti koji zagovaraju državu i da je ona ispred privatnog zapravo nas vraćaju u neko drugo vrijeme koje smo prošli. Ne bi se trebalo gledati na to tko se gdje liječi, već što je napravio na svojoj funkciji. To je farizejska solidarnost', mišljenja je Gabrić.

'Ne mogu shvatiti otkud takvi komentari. Još je optužuju za elitizam. To je čisti populizam te predizborni trik. Ona je otišla liječniku kojem vjeruje. I ja nekad idem u državnu bolnicu, a nekad u privatnu kliniku. Sve ovisi o tome kakav mi stručnjak treba. Dok ne izjednačimo privatno i državno zdravstvo, kao što je to u drugim zemljama, imat ćemo takve komentare', istaknuo je Nemec.

U njegovoj Specijalnoj bolnici za ortopediju u Matuljima liječile su se mnoge poznate osobe, među kojima i političari.

'Operirao sam brojne ministre. Kod mene je bio i visokopozicionirani političar iz BiH. Nije on mene odabrao zato što ne vjeruje u bosansko zdravstvo, već je smatrao da sam najstručniji', rekao je Nemec.

On, kao i Gabrić, smatra da bi država trebala osigurati ravnopravan položaj državnih i privatnih zdravstvenih ustanova.

Kao jedan od problema ističu to što privatne klinike ne mogu povlačiti bespovratna sredstva iz fondova EU-a. Privatnici na to nemaju pravo jer nisu odlukom države stavljeni u program financiranja od 2014. do 2020. godine.