Prihod UniCredita u drugom kvartalu 6,5 milijardi eura

Ukupni prihod iznosio je u drugom tromjesečju 6,5 milijardi eura i bio je za 6,6 posto veći nego u istom prošlogodišnjem razdoblju, pokazalo je izvješće vlasnice Zagrebačke banke.

Prihodi veći za 4,9 posto

U prva tri ovogodišnja mjeseca UniCreditov ukupni prihod bio je na godišnjoj razini porastao za 4,9 posto.

Neto kamatni prihod UniCredita iznosio je u razdoblju od travnja do lipnja 3,7 milijardi eura i zadržao se, više-manje, na razini iz drugog tromjesečja 2025. godine. Prihod od naknada i neto osiguranja skočio je pak za 14,3 posto, na 2,5 milijardi eura.