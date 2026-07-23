Prihod UniCredita u drugom kvartalu 6,5 milijardi eura

Talijanska banka UniCredit izvijestila je u četvrtak o snažnijem rastu prihoda u drugom tromjesečju, uz znatno bolji rezultat u stavci naknada i osiguranja i stagnaciju kamata, pokazalo je u četvrtak poslovno izvješće
Ukupni prihod iznosio je u drugom tromjesečju 6,5 milijardi eura i bio je za 6,6 posto veći nego u istom prošlogodišnjem razdoblju, pokazalo je izvješće vlasnice Zagrebačke banke.
Prihodi veći za 4,9 posto
U prva tri ovogodišnja mjeseca UniCreditov ukupni prihod bio je na godišnjoj razini porastao za 4,9 posto.
Neto kamatni prihod UniCredita iznosio je u razdoblju od travnja do lipnja 3,7 milijardi eura i zadržao se, više-manje, na razini iz drugog tromjesečja 2025. godine. Prihod od naknada i neto osiguranja skočio je pak za 14,3 posto, na 2,5 milijardi eura.
Stavka trgovanja pokazuje pak gubitak od 246 milijuna eura, uz napomenu uprave da je na rezultat negativno utjecao jednokratan trošak od 245 milijuna eura, povezan uglavnom s "pojačanom pozicijom u Commerzbanku i s povezanom zaštitom", prema priopćenju.
U drugom kvartalu 2025. godine UniCredit je bilježio prihod od trgovanja od 18 milijuna eura, pokazuje izvješće.
Operativni troškovi smanjeni su u razdoblju od travnja do lipnja smanjeni su za 0,7 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, na 2,3 milijarde eura.
Vlasnica Zagrebačke banke završila je drugo tromjesečje s neto dobiti od 2,9 milijardi eura, manjom za 13,1 posto nego lani.
Stopa adekvatnosti kapitala Grupe (CET 1) iznosila je u drugom tromjesečju 14,3 posto i bila je niža za 1,7 postotnih bodova nego u istom prošlogodišnjem razdoblju.
Uprava je ponovo podigla prognozu neto dobiti za cijelu poslovnu 2026. godinu i sada očekuje da će biti osjetno viša od 11 milijardi eura, navodi se u priopćenju.