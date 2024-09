[DOKUMENT] Predstavljena je golema porezna reforma: Pogledajte detalje

Odluke o visini poreza na nekretnine lokalne jedinice moraju donijeti do 28. veljače iduće godine za 2025., a za svaku iduću godinu do 15. prosinca prethodne.

Porez se neće plaćati šest mjeseci ako pravna osoba dođe u posjed nekretnine kao zamjenu za nenaplaćena potraživanja. Nakon toga, i za te zgrade plaćat će se porez na nekretnine.

Porez se neće plaćati na nekretnine u kojima se stalni stanuje i one u dugoročnom najmu.

Što se tiče kratkoročnog turističkog najma, on će se određivati prema indeksu turističke razvijenosti i iznosit će između 150 i 300 eura za najrazvijenije, za one u drugoj skupini od 100 do 200, trećoj od 30 do 150, a u najnerazvijenijim turističkim područjima 0d 20 do 100 eura po krevetu.

Primorac je najavio i podizanje praga za ulazak u sustav PDV-a sa 40.000 na 50.000 eura, čime bi se broj obveznika koji moraju biti u sustavu PDV-a smanjio za 7.500.

Kada je riječ o porezu na dohodak, Primorac je najavio podizanje osnovnog osobnog odbitka za uzdržavane članove i invalidnost s 560 na 600 eura.

Smanjit će se i maksimalna visina niže i više stope poreza na dohodak. Tako će općine od 1.1. 2025. moći odrediti nižu stopu između 15 i 20, a višu između 25 i 30 posto. Za gradove je to između 15 i 21 posto za nižu i 25 i 31 posto za višu, a za velike gradove i sjedišta županija raspon niže stope je između 15 i 22 posto te više između 25 i 32 posto.

Za Grad Zagreb predloženi rasponi su od 15 do 23 posto za niću i 25 do 33 posto za višu stopu.