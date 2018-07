Predsjednica s premijerom Ramom o zajedničkim projektima i zaštiti Jadrana

Predsjednica države Kolinda Grabar-Kitarović sastala se u četvrtak s albanskim premijerom Edijem Ramom, a gospodarski odnosi Albanije i Hrvatske i njihovo daljnje širenje, uz uvjet znatno bolje prometne povezanosti, bili su glavna tema tog susreta

Kao područja koja su zanimljiva objema stranama izdvojila je energetiku, građevinsku industriju i poljoprivredu, ali i istaknula kako za to moraju postojati određeni preduvjeti, a prvenstveno prometna povezanost.

"Veze između Hrvatske i Albanije, koje su toliko blizu i koje povezuje Jadransko more, zapravo su veze još iz 19. stoljeća. Zato moramo raditi na uspostavi izravnih linija, kako zračnih tako i trajektnih, i dobro da je Jadrolinija potpisala pismo namjere o uspostavi trajektne linije iz luke Drač prema Rijeci", kazala je predsjednica.

Također se nada da će se ubrzati izgradnja i cestovnih pravaca, prije svega Jadransko-jonske autoceste, ali i izgradnja energetskih pravaca, što je iznimo bitno za obje države.

"Razgovarali smo i o Jonsko-jadranskom plinovodu (IAP) i njegovom povezivanju na Transjadranski plinovod (TAP). To je isto jedan od načina diversifikacije energije".

Predsjednica u Draču, predstavljen projekt zaštite Jadrana

Vezano uz Jadran, predsjednica Grabar-Kitarović je poslijepodne posjetila luku Drač gdje je predstavljeno pokretanje projekta UN-ovog programa za razvoj (UNDP), koji financijski potpomaže i Hrvatska, o "Upravljanju morskog i obalnog onečišćenja za pojačanu sigurnost na moru u skladu s pomorskim zakonima i politikama EU-a".

"Mislim da su to izvrsno uloženi novci. Jadransko more je izvor bogatstva (...) to je naš okoliš za koji smo svi zajedno odgovorni", kazala je predsjednica.