Potraga mlade Brođanke za otiračem završila pokretanjem uspješnog biznisa; sada se diljem Hrvatske i regije otimaju za njezinim jedinstvenim CROtiračima

Mlada dizajnerica iz Slavonskog Broda živi i radi u Zagrebu, a svoj talent na originalan način prenosi u novi vid umjetnosti izrađujući personalizirane otirače koji već neko vrijeme osvajaju domaće i kupce iz regije. Mirela Vučić za tportal je ispričala priču koja može biti inspiracija mnogima

Poslovna priča Iskrica dizajna nastala je iz nezaustavljive želje za kreativnim oduškom i ljubavi prema detaljima. Od ideje, preko hobija, do obrta za izradu unikatnih stvari - nastao je prvi hrvatski personalizirani otirač.

U vrijeme vladavine tehnologije i internetske kupovine pažnju sve više privlači ručni rad. Cijene se posvećenost i uloženi trud, a sve je više predmeta domaćeg dizajna kojima se ne može odoljeti - od nakita pa sve do detalja za dom. Jedan od svjetskih trendova su i otirači koji 'govore sve što mislite, a bojite se reći' te na tom području imamo i jak hrvatski adut, domaći brend iza kojeg stoji Mirela Vučić . Njezine otirače krase duhoviti natpisi koji oduševljavaju kupce.

'Saznati da sam prva u državi s tom idejom dala mi je samo još više vjetra u jedra. Korak po korak od ideje, preko hobija, do obrta za izradu unikatnih personaliziranih stvari - i nastao je prvi hrvatski personalizirani otirač, uz veliku podršku obitelji i prijatelja. Imam velik osjećaj zahvalnosti zbog ovakvog iskustva jer uz mogućnost kreiranja interesa i potražnje za ovakvim proizvodom na tržištu mogu stvoriti prvi brend takve vrste na našim prostorima', ističe.

'Na prvi pogled svatko bi rekao da ne treba puno materijala za rad - pokoji kist, adekvatna boja, zaštitni sloj i sam otirač. Iz naše perspektive, česti skokovi u razvoju postali su naše obilježje i konstanta. Naše istraživanje i unapređivanje nikad ne prestaje, iz tjedna u tjedan nalazimo nove načine, mogućnosti ubrzanja procesa izrade, kvalitete izrade, trajnosti proizvoda, a uz to izrađujemo svoje priručne alate te osmišljavamo novitete. Naposljetku, naš trenutni rezultat zbog istraživanja i osmišljavanja procesa ne može se usporediti s prvim inačicama personaliziranih otirača', govori dizajnerica.

Kao i mnogi drugi poduzetnici, nailazila je na prepreke i izazove. Otkrila nam je - je li bilo trenutaka u kojima je poželjela odustati.

'Najveća prepreka s kojom sam se susrela u samom periodu nastajanja brenda Iskrica dizajn bila je situacija zvana stalni posao. Konstantno žongliranje i koncentracija na dva posla nisu mogli vječno trajati, uz nimalo slobodnog vremena, maksimalno ulaganje energije i truda, neprospavane noći. Takva rutina rezultirala je velikom odlukom - napuštanjem sigurnosti stalnog posla te ulaskom u poduzetnički svijet. Trenutak u kojem sam poželjela odustati nikada se nije dogodio! Puno uloženog vremena, iskorištavanje prilika, žrtva, rad i trud - naučilo me sve to da cijenim iskustvo, cijenim vrijednost svega što smo do sada izgradili, a odustati bi značilo omalovažavati i podcijeniti sav rad, vlastiti i svih onih koji su pomogli u izgradnji brenda Iskrica dizajn', pojasnila je.