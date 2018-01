Poslijepodne razvedravanje, a za vikend stiže novo iznenađenje

U prvom dijelu dana oblačno, povremeno s kišom, a u gorju i susnježicom i snijegom. Od sredine dana postupni prestanak oborine i djelomično razvedravanje sa zapada

Vjetar na kopnu većinom slab, u istočnoj Hrvatskoj i umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu povremeno jaka bura i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 4 do 9 u unutrašnjosti te između 9 i 13 stupnjeva Celzijevih na Jadranu. Navečer i u noći na srijedu osjetno hladnije.

Kiša se do kraja dana može zadržati samo na krajnjem istoku i jugu zemlje, javlja Državni hidrometeorološki zavod .

U srijedu će biti djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano , no od sredine dana oblačnije. Poslijepodne i osobito navečer očekuje se mjestimična kiša, najprije na širem riječkom području i u Gorskom kotaru, a u noći na četvrtak u gorju može pasti i snijeg.

Biometeorološke prilike će se malo poboljšati u odnosu na prethodni dan. Kretat će se u rasponu od razmjerno nepovoljnih do razmjerno povoljnih, pa će tegobe uzrokovane vremenom kod meteoropata i kroničnih bolesnika ipak biti malo slabijeg intenziteta.

Na kopnu će zapuhati umjeren jugozapadnjak, mjestimice s jakim udarima, a na Jadranu, nakon jutarnjeg burina, umjereno i jako jugo.

Najniža jutarnja temperatura zraka od -5 do 0 stupnjeva Celzijevih, na Jadranu od 2 do 7, a najviša dnevna od 4 do 9 na kopnu te između 9 i 13 stupnjeva Celzijevih na obali i otocima.