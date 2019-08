Posjetili smo ekstremni vinograd: Grožđe se bere na litici iznad ponora, a gajbe vežu za radnike da se ne sunovrate

U njemu je sve najekstremnije. Od nagiba do posla. Vinograd Stina na otoku Braču zaslužio je takav epitet zbog litice na kojoj se prostire iznad Bola. Nagib je ondje 70 posto, pa berači za sebe moraju vezati gajbe da im ne skliznu u ponor. Posjetili smo ovaj najekstremniji vinograd u kojem se uzgaja plavac mali

Svakom posjetitelju ondje stane dah, a srce klizne u pete. Za one kojima je on svakodnevno radno mjesto više ništa nije neobično. Vinograd Stina vina na otoku Braču iznad Bola je poput - skijaške staze. One crne boje. Stoga mu i priliči epitet ekstremni.

'Ovo je kraljevstvo plavca malog i vrlo vjerojatno među najekstremnijim i najvišim vinogradima. Ovo je ekstreman uzgojni način, na ekstremnim strminama, a poznato je da to plavac voli', stojeći uz sam rub vinograda objasnio je grupi novinara Emil Mehdin, direktor marketinga i prodaje Stina vina u vlasništvu Jake Andabaka.