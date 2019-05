Pogledajte kako će izgledati novi Bluesunov luksuzni biser u Dućama

Prvi boutique hotel u lancu Bluesun Hotels& Resorts otvara svoja vrata prvog dana lipnja u Dućama pokraj Omiša. Riječ je o šesnaestom hotelu u lancu Bluesun Hotels & Resorts, Bluesun hotelu Nestos, koji će imati četiri zvjezdice

Bluesun hotel Nestos smješten je, opisuju, desetak metara od pješčane plaže Duće. To je prvi boutique hotel u lancu koji ima 31 smještajnu jedinicu, od toga 25 soba i šest apartmana, wellness & spa, vanjski grijani bazen, bar i a la carte restoran The River.

'Individualni pristup gostima, prijateljska atmosfera, vrhunska ponuda bara, restorana, wellnessa i smještaja, ponuda izleta i dodatnih sadržaja ono su na čemu inzistiramo. Gost koji dolazi u Hrvatsku zna zašto ju je odabrao. Njezina ljepota, duh njezinih povijesnih gradova i gradića, doživljaj iskonskog Mediterana, gostoljubivost i profesionalnost - ono su zbog čega svraćaju. Tako će, vjerujem, biti i ovdje, u Dućama. U privatnosti i miru hotela, s prekrasnom plažom doslovno na dlanu, mogu se potpuno stopiti s mjestom i osjetiti Dalmaciju', kaže Martina Kovačić, direktorica društva Salve Regina Marija Bistrica.

Buking za ovaj hotel, koji ima soft opening u prvim danima lipnja, poručuju iz Bluesuna, dobro je krenuo. Zasad je planirano da Nestos radi do 31. listopada, no tržište će, kako kažu, odrediti hoće li to biti i duže.