Ponavlja li se situacija iz 2020.? Znakovi su već vidljivi, kupci su u strahu

No, Kina je i dalje jedan od najvažnijih američkih vanjskotrgovinskih partnera , jer odatle u SAD stiže većina odjeće, obuće, ali i još bitnije elektronike i mikročipova bez kojih suvremena industrija ne može napredovati.

To znači manje posla, više cijene u trgovinama i manje izbora za potrošače. Peterson upozorava da bi, ako se ova situacija nastavi, nestašice mogle dogoditi već za mjesec i pol ili dva, a prema novom istraživanju tvrtke za korporativna istraživanja Gartner, 45 posto dobavljača planira prebaciti teret viših cijena zbog carina na trgovce, a samim time i na krajnje potrošače.

Prema Nacionalnoj federaciji trgovaca na malo očekuje se da će uvoz u Sjedinjene Države tijekom druge polovice 2025. pasti za najmanje 20 posto u odnosu na prethodnu godinu. Pad uvoza iz Kine mogao bi biti još veći, prema analizama JP Morgana , koji očekuje pad uvoza od 75 do 80 posto.

Uspostavljanje novih odnosa

Američko udruženje vozača kamiona apeliralo je na Trumpa da sklopi dogovore s ključnim trgovinskim partnerima, uključujući Kanadu, Meksiko i Kinu, kako bi zaštitio radna mjesta u kamionskom prijevozu.

'Carine neće samo smanjiti prekogranični prijevoz robe, već će i povećati operativne troškove. Cijena novih kamiona mogla bi porasti i do 35.000 dolara, što daje ukupni godišnji porez od dvije milijarde dolara. To će učiniti opremu nedostupnom malim prijevoznicima', rekao je Chris Spear, predsjednik i izvršni direktor Američkog udruženja vozača kamiona.

Doduše, lockdown zbog pandemije koronavirusa, koji je doveo do poremećaja opskrbnih pravaca sa sličnim posljedicama koje se i sad očekuju, nagnao je dio uvoznika i prijevozničkih kompanija da premjeste poslovanje izvan Kine, na tržišta Vijetnama i drugih 'azijskih tigrova' sa snažnim proizvodnim kapacitetima. No, to neće biti dovoljno da nadomjesti pad uvoza iz Kine.

'Potrebno je vrijeme, mjeseci ako ne i godine, da se uspostave novi odnosi. Kako bi se osiguralo da novi dobavljači imaju kapacitet, da imaju kvalificiranu radnu snagu, da imaju pravu infrastrukturu. Sve zahtjeve za testiranje koji se moraju ispuniti za proizvode koji dolaze u SAD, posebno za dječje proizvode', rekao je Jonathan Gold iz Nacionalne federacije trgovaca.

Za to vrijeme stižu oprečne informacije oko dogovora o carinama. Dok iz Washingtona tvrde kako ih Kinezi 'kume i mole' oko dogovora, službeni Peking to odbacuje kao laž, iako je već počeo s popisivanjem proizvoda izuzetih od carina. Pojedini izvori čak tvrde suprotno, da se Trump obratio Pekingu oko dogovora.