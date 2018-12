Pogledajte koje su svjetske face obilježile poslovnu godinu na izmaku

Među osobama koje su obilježile svijet biznisa i ekonomije u protekloj godini nalaze se legendarni biznismeni, političari, ulagači, šefovi internetskih trgovačkih lanaca i milijarderi

Odabir osoba koje su obilježile godinu u biznisu i ekonomiji najčešće je podložan određenoj dozi subjektivnosti jer, iako prenatrpana brojkama – od prihoda, preko broja zaposlenih, do stope rasta, i novca na vlastitim računima – ekonomija obuhvaća brojne druge kriterije koje je nerijetko teško kvantificirati.

U međuvremenu američka ekonomija, barem što se tiče zaposlenosti, doseže najbolje brojke u dugo vremena iako usporedno s time rastu i dugovi američkih građana, kompanija i same države. Porezno rasterećenje koje je stupilo na snagu početkom godine nije se, barem koliko se dosad može zaključiti, prelilo u džepove radnika već su profitirali vlasnici i korporacije, a vrlo je malo sumnje da će Trump i krajem nove godine imati svoje mjesto na listi onih koji su, kako god, obilježili godinu.

Taj iznos je zapravo dosta ispod najviše vrijednosti koju je Amazon imao ove godine. Početkom rujna internetski trgovac je premašio vrijednost od bilijun dolara , no s negativnim trendom koji je uslijedio na svjetskim tržištima skliznule su i njegove dionice. Amazon se ove godine našao u vijestima, između ostalog, zahvaljujući odabiru lokacije za drugo sjedište kompanije (uz grad Seattle), a kompanija koja zapošljava više od pola milijuna ljudi , je u posljednjoj fiskalnoj godini imala prihode od 178 milijardi dolara .

Jack Ma se zahvaljujući tome također nalazi na poznatoj listi milijardera magazina Forbes i to trenutno na njenom 22. mjestu s imovinom od oko 33,6 milijardi dolara . Nakon 19 godina vođenja kompanije Ma je sredinom rujna najavio da se povlači i poziciju glavnog izvršnog direktora prepustio Danielu Zhangu . S pozicije predsjednika kompanije Ma se namjerava maknuti tijekom 2019. i najavio je da se namjerava posvetiti filantropiji.

Iako se premijerka Theresa May nalazi na čelu Ujedinjene Kraljevine za proteklu bi godinu mnogo više odgovarao naziv "razjedinjena kraljevina". May je na poziciju premijerke drugog po veličini europskog gospodarstva stigla sredinom 2016. nakon referenduma kojim je odlučeno da će Britanija napustiti članstvo Europske unije. Još od tada njenu svakodnevicu u potpunosti okupira upravo to pitanje, a ono je posebno bilo značajno ove godine jer se približava datum 29.3.2019. kad bi Britanija i službeno trebala napustiti EU.

Teški i mučni pregovori o odnosima između EU i Britanije konačno su krajem godine završeni svojevrsnim dogovorom da bi May onda opet naletjela na probleme jer nije uspjela osigurati podršku za taj dogovor u vlastitom parlamentu čime je dogovor doveden u pitanje. Ratujući s jedne strane s britanskom oporbom, s druge strane s nezadovoljnicima iz vlastite stranke, s treće strane s pregovaračima EU, Theresa May si je tijekom prošle godine uspjela osigurati poziciju u medijima u rangu s legendardnom Margaret Thatcher.

Carlos Ghosn, Renault