Pogledajte gdje i kako završava ponos hrvatske brodograđevne industrije

Daleko najveći broj brodova u svijetu rastavlja se i reže na plažama Indije, Bangladeša i Pakistana, zemljama u kojima čelik ima nešto višu cijenu, pravila o zaštiti na radu su labava, a radna snaga je jeftina i potrošna

U trenutku u kojem se urušava i ono malo legendarne brodogradnje koliko je od nje kod nas još ostalo možda bi bilo malo pretjerano zaključivati da dok se naši brodograditelji muče sastaviti i sagraditi neki brod, neki jednako tako marljivi radnici na drugom kraju svijeta taj njihov trud poništavaju režući i rastavljajući grdosije koje proizvodimo i prodajemo. No kako je radni vijek brodova redovito dulji od 20 i 30 godina, tako se ovih dana na neke daleke plaže nasukavaju i brodovi koji su svojevremeno izašli iz naših škverova i koje su mjesecima varili, zakivali i sastavljali naši majstori.

Četiri su glavne lokacije u svijetu na kojima najveći dio globalne brodske flote dočekuje svoj kraj. Najveća među njima je u zapadnoj Indiji, kod grada Alanga, u kojem godišnje završi trećina svih brodova koje njihovi vlasnici pošalju na rezanje. Na deset kilometara dugoj plaži nalazi se stotinjak lokacija, odnosno rezališta u koja veliki brodovi doplove tijekom visoke plime te ostaju nasukani kad se more povuče. Prema nekim procjenama, na rezanju i rastavljanju brodova tamo je izravno zaposleno barem dvadesetak tisuća ljudi , a reciklira se gotovo sve što se može spasiti – od preostale nafte i raznih drugih tekućina u strojevima, preko dijelova i opreme, pa sve do samog čelika od kojeg je brod napravljen.

Nakon što se s broda skine sve što se može odviti ili na neki drugi način maknuti dolaze stotine radnika koji režu čelik (oko 90 posto tipičnog broda otpada na taj materijal) na sve manje dijelove koji se onda preprodaju i prilagođavaju za novo korištenje u građevinarstvu, tamo prilično propulzivnoj grani. Kako je potražnja za tim čelikom solidna, on ima i nešto višu cijenu nego što bi je imao drugdje. Prema nekim procjenama, čak 20 posto godišnje potražnje za čelikom u Bangladešu zadovoljava se reciklažom brodskog čelika, a u Indiji je to oko 10 posto.

Sav taj posao vrlo je opasan i naporan, tako da labava primjena i/ili nepostojanje pravila zaštite na radu opet idu u korist onih koji žele što više zaraditi jer nisu primorani osiguravati radnicima zaštitnu odjeću i uvjete u kojima bi sigurnije radili. Dodatno, pravila za zaštitu okoliša također su vrlo labava, što ponovo ide na ruku brodarima jer se u tom dijelu svijeta mogu lako riješiti brodova, čija razgradnja snažno zagađuje more i ostatak okoliša.

Situacija bi se možda ipak u idućih nekoliko godina mogla promijeniti na bolje i u južnoj Aziji. S početkom ove godine počela su vrijediti pravila da svi brodovi pod europskom zastavom moraju završiti u rezalištu koje ima odobrenje Bruxellesa. Maersk, jedan od najvećih svjetskih brodara, čije je sjedište u Danskoj, ranije je odbijao koristiti rezališta na jugu Azije baš zbog niskih standarda u radu, no čini se da bi se njihov stav mogao promijeniti jer je nekolicina njih, barem u indijskom Alangu, ponešto unaprijedila svoje pogone i počela ozbiljnije poštovati zaštitne mjere za radnike.

U Maersku se nadaju da bi se u idućih nekoliko godina modernizacija mogla proširiti na ostala rezališta, no i za to postoje potencijalne prepreke. Desetak indijskih rezališta već se prijavilo za kontrolu Bruxellesa i iako su znatno poboljšali uvjete rada, iz Bruxellesa su stigle otrežnjujuće informacije da to još uvijek nije dovoljno te da se moraju ispunjavati još viši standardi. Za takva rezališta sada postoji rizik da, usprkos ulaganjima, neće uspjeti dosegnuti potrebnu razinu da mogu prihvaćati brodove pod europskom zastavom, a da će im zbog viših troškova posao preuzeti konkurenti iz Pakistana ili Bangladeša.