Plinski bojleri polako odlaze u prošlost, evo što su alternative

Već do 2030. države EU-a trebale bi smanjiti emisiju stakleničkih plinova za najmanje 55 posto u odnosu na 1990. godinu, a u stambenim zgradama cilj je smanjiti potrošnju za 20 posto do 2035. godine. Cilj je do 2050. postići klimatsku neutralnost, zbog čega se EU okreće obnovljivim izvorima energije