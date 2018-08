Ova mala slavonska općina ukinula je rad nedjeljom i blagdanima

Trgovine i pekarnice na području slavonske općine Ivankovo od 2. rujna više neće raditi nedjeljom i blagdanima, prihvatili su stanovnici sugestiju načelnika Marka Miličevića

'To podrazumijeva težak put. No želimo li osigurati dostajanstven život svakom čovjeku, moramo početi živjeti vlastito dostojanstvo, a ono sadrži i to da poštujući dostojanstvo ostalih izabiremo biti solidarni – da ne idemo u trgovinu nedjeljom i blagdanima, već kupnju namirnica i stvari koje nam trebaju ostavimo za subotu ili za ponedjeljak u trgovinama i pekarama na području naše općine', objavio je i na svojem službenom Facebook profilu općinski načelnik Ivankova.