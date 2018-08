Pay to Fly: Zašto je pilotima Ryanaira prekipjelo?

Danas u New Yorku, slijedeći tjedan u Bangkoku, noćenje u luksuznim hotelima, na ruci Rolex iz „djutića", a tu je i društvo uglavnom zgodnih stjuardesa. Tako si još uvijek mnogi zamišljaju život pilota putničkih aviona, a zato još uvijek i mnogi mladi žele jednog dana sami sjesti za upravljačku palicu zrakoplova

Posao pilota je mnogima još zvanje snova. Da, ako ste konačno stekli dozvolu i za takve avione kao što je ovaj A340 i ako imate četiri trake na epoleti - oznaka kapetana. Ali veoma je dug, težak i basnoslovno skup put do toga...

Kod pilota je osobitost da si oni niti ne smiju priuštiti biti nezaposleni: oni moraju imati određen broj satova leta godišnje, inače bi mogli izgubiti dozvolu. Povrh toga, tek rijetke novajlije su u školi stekle dozvolu da lete i većim zrakoplovima. Ukratko, s dugom koji lako doseže i po 150 tisuća eura se ti mladi piloti doslovce pod svaku cijenu moraju ugurati u pilotsku kabinu da bi stekli iskustvo koje im je potrebno za dozvolu upravljanja standardnim putničkim zrakoplovom kao što je na primjer Boeing 737 ili Airbus A320.

Na taj način, tu uopće nije riječ o tome koliku će plaću imati takav novajlija: sve češće se događa da on plaća zrakoplovnoj kompaniji da bi smio biti u pilotskoj kabini! Takvo načelo „Pay to Fly" se i u Ryanairu sve češće događa, tvrde oni koji su tamo zaposleni. Tako onda i ispada da mnogi koji još nemaju četiri trake na rukavu – tradicionalna oznaka kapetana, zapravo žive na egzistencijalnom minimumu i mnogi su požalili što nisu postali inženjeri ili nešto drugo gdje bi u toj životnoj dobi zarađivali kud i kamo više.

U Ryanairu koji se uspeo do najvećeg zračnog prijevoznika Europe, koji je prevezao 128 milijuna putnika prošle godine je stanje pilota osobito teško. On je i među iskusnim pilotima na glasu kao jedan od najgorih poslodavaca i ovi štrajkovi su tek posljedica dugogodišnjeg nezadovoljstva. Poznato je da iskusni piloti masovno napuštaju tu kompaniju čim sakupe dovoljno sati leta da bi eventualno prešli na još veće, interkontinentalne zrakoplove. Jer takvi piloti, za razliku od novajlija, jesu traženi – i odlično plaćeni.

James Atkinson je pilot koji je od 2006. do 2014. sjedio u kokpitu Ryanairovog Boeinga i njega uopće ne čudi što je i mnogo njegovih kolega otišlo iz te kompanije. Jer otišao je i sam: sad upravlja avionom jedne kineske kompanije, uz mnogo bolju plaću. Prema informacijama njemačkog udruženja pilota Cockpit, početna plaća u Ryanairu je od 25 do 30 tisuća eura – godišnje i to bruto! Ako se oduzme porez i socijalna davanja, to onda ispada nešto više od tisuću eura mjesečno.