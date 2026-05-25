Ovako je poslovao Allianz Hrvatska: 'Snažna poruka'

U neživotnim osiguranjima društvo je lani naplatilo premiju od 171,7 milijuna eura , uz rast od šest posto u odnosu na prethodnu godinu, a ponajviše zahvaljujući rastu u imovini, automobilskoj odgovornosti, kasku te zdravstvenom osiguranju. U životnim osiguranjima, pak, naplaćena premija iznosila j e 57,9 milijuna eur a, što je za 4,5 posto manje u odnosu na prethodnu godinu. No, unatoč padu, iz Allianza ističu da u životnim osiguranjima 'zauzimaju prvo mjesto na hrvatskom tržištu'.

Allianz Hrvatska u ponedjeljak u priopćenju između ostalog apostrofira stabilan rast poslovanja, snažnu tržišnu poziciju kompanije, omjer solventnosti koji je na kraju 2025. godine iznosio visokih 232 posto, dok je kombinirani omjer, uključujući poslovanje na slovenskom tržištu, dosegnuo 89,1 posto. 'Time Allianz Hrvatska svojim klijentima i investitorima šalje snažnu poruku stabilnosti, sigurnosti i dugoročne pouzdanosti poslovanja. Visoka kapitaliziranost društva ključna je za ispunjenje svih obveza prema klijentima te predstavlja važan temelj financijske stabilnosti kompanije', poručuju iz Allianza.

'Rekordni poslovni rezultati potvrda su povjerenja koje nam klijenti kontinuirano ukazuju, ali i predanosti naših zaposlenika koji svakodnevno podižu kvalitetu usluge i korisničkog iskustva. Uspjeh koji ostvarujemo rezultat je jasne strategije, operativne izvrsnosti i kontinuiranih ulaganja u digitalizaciju, tehnološke inovacije i razvoj usluga koje klijentima omogućuju bržu, jednostavniju i kvalitetniju podršku kada im je najpotrebnija', rekla je predsjednica Uprave Allianz Hrvatska Marijana Jakovac u izjavi koja se prenosi u priopćenju.

Iz Allianza su i ove godine izvijestili o pozitivnim rezultatima u mjerenjima zadovoljstva klijenata i zaposlenika. Tako, klijenti su kvalitetu njihove usluge u 2025. godini ocijenili ukupnom ocjenom 4,69 od mogućih pet.