'Ova godina je izgubljena, iduća je propala, u 2022. imat ćemo možda 30 posto nekadašnjeg prometa, tek 2023. vidim oporavak... A to je najoptimističniji scenarij'

Očaj i depresija obuzeli su vlasnike restorana. Mnogi se boje da će pod udarcima koronavirusa nestati sve ono što su godinama stvarali. Neki su zbog teške situacije otpustili radnike, drugi pokušavaju opstati uvođenjem dostave, treći se uzdaju u pomoć Vlade i milost banaka

'Ubilo nas je to. Da je ostala ta stopa, morali bismo zatvoriti. I taman kad je PDV spušten i kad smo se nadali oporavku, pogodilo nas je ovo. Nitko nema svojih sredstava. Trebat će nam dvije, tri godine da se oporavimo. Zadnja varijanta je zatvaranje. Moram odlučiti što ću i kako ću', rekao je Lisak.

'Radili smo do zadnjeg dana. Dok Vlada nije donijela uredbu o zatvaranju. Imamo 24 zaposlena. Neću još nikoga otpustiti. Pregovaram s bankom za kredit... Trebat će mi dva, tri dana da razmislim o svemu. Treba razmišljati o ljudima . Neki su podstanari, drugi imaju djecu. Država nam ne daje ništa. Za tri mjeseca sve ćemo morati vratiti. To nije nikakva pomoć', rezigniran je Lisak.

'Čekam da zažive Vladine mjere. Ako ih ne bude, morat ću otpuštati', istaknuo je.

On smatra kako će do oporavka hrvatskog turizma, time i ugostiteljstva, doći tek 2023., a to naziva 'najboljim scenarijem'.

'Ova godina je izgubljena, 2021. je propala, u 2022. imat ćemo možda 30 posto nekadašnjeg prometa, tek 2023. vidim povratak na staro. Trebat će ljudima da krenu putovati, odlaziti u restorane. Sve će se nakon ovoga promijeniti. Mislim da više nećemo vidjeti plaće za radnike u ugostiteljstvu od sedam, osam tisuća kuna, već će biti tri, četiri tisuće kuna', uvjeren je dubrovački ugostitelj.