Otvoreno o Agrokoru: Preuzimaju li ga Rusi i hoće li cijene u Konzumu padati?

Povlači li Sberbank sve tužbe protiv Agrokora, je li na pomolu nagodba vjerovnika, hoće li deseci tisuća radnih mjesta biti sačuvani, tko će naplatiti većinu duga, a tko neće neka su od pitanja na koje su odgovore dali konzultant Drago Munjiza, bivši ministar gospodarstva Goranko Fižulić, novinar Slobodne Dalmacije i Jutarnjeg lista Frenki Laušić i kolumnist Večernjeg lista Ratko Bošković u emisiji Otvoreno HRT-a

'To sto se Sberbank vraća je dogovor onih koji stoje iza roll-up kredita i Sberbanka. Izvanredna uprava je to samo akceptirala, a mi ne znamo što se krije iza toga i koliko ćemo to platiti', dodao je. Gotovo je siguran da će Sberbank voditi igru, da će biti novi kreditor, a mi smo izgubili godinu dana.

Kako će izgledati naplata potraživanja govorio je Ratko Bošković . 'Vjerovnici bi sad mogli proporcionalno podijeliti svu raspoloživu imovinu (vrijednost Agrokora umanjena za osigurana potraživanja). To se neće desiti nego će im se potraživanja umanjiti za 20 do 30 posto i onda će oni s tim postotkom ići na raspodjelu dionica. Eventualno će se naplatiti prodajom dionca u Nizozemskoj i tad će se vidjeti koliki je stvarni otpis. Financijski - događaju im se dva 'haircuta'.

Goranko Fižulić smatra kako se radi o završnom razigravanju. 'Nighthead i Zaba su svjesni što su učinili s roll-up kreditom i da tužbe koje idu prema RH ili Agrokoru mogu koštati i njih, pa su spremni na popuštanje. Isto je tako i sa Sberbankom. Jedna od dvije grupacije mora izaći van, to su kreditori u roll-upu. Sve sluti na to da će kontrolni paket i upravljanje Agrokorom 2 biti u rukama Sberbanka, VTB-a i Zagrebačke banke', rekao je.

U emisiji je bilo riječi i o pripremama Konzuma za nadolazeću sezonu. 'Konzum funkcionira i pada otprilike oko 5 posto. Moguće je da može poslovati puno bolje, ali pao mu je kredibilitet i dobavljači su oprezni', kazao je Drago Munjiza. Novi vlasnici trebali bi postaviti sustav na noge.

'Konzum', smatra Laušić čeka veliko restrukturiranje. 'Dobavljači Konzuma unutar Agrokora (Ledo, Jamnica, Zvijezda...) imaju privilegiran pristup Konzumu, ne plaćaju naknade. I dobavljači unutar Agrokora će se morati restrukturirati. To je jedini način da Konzum opstane, on je najranjivija tvrtka, naročito obzirom na najam velikih objekata', kazao je.

'Više je nego izvjesno da Konzum kao ovakav više nećemo vidjeti. On će biti rastočen i vjerojatno će neki ostaci ostati na pozicijama koje nisu interesantne vanjskih velikim lancima. Tri su 'nasljednika': korner dućani u centrima gradova, nešto veći dućani i veliki diskonti. To nije loša vijest. To znači da će doći do sniženja na policama jer su vanjski lanci svoje cijene prema Konzumu štimali', kazao je Goranko Fižulić.