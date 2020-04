Oktoberfest je i ranije otkazivan zbog epidemija, a neodržavanje najveće narodne proslave u svijetu, odnosno nedolazak šest milijuna gostiju, značit će gubitak više od milijarde eura prihoda za München

Od 1810., koja se uzima kao prva godina održavanja Oktoberfesta, mada je proslava tada izgledala bitno drukčije, pa do danas festival je otkazan više od dvadeset puta. Najčešće je to bilo zbog ratova i u poratnim razdobljima, no 1854. i 1873. Oktoberfest je otkazan također zbog epidemija. Tada se radilo o koleri.

Izvori prihoda za München tijekom Oktoberfesta puno su širi od same prodaje piva. Lani je, prema službenim podacima organizatora, prodano 7,3 milijuna litara . Kako se prosječna cijena litre kreće blizu 12 eura (cca 90 kuna), to znači da šest pivovara koje imaju pravo prodavati pivo od onog prodanog na Oktoberfestu ostvari bruto prihod između 80 i 90 milijuna eura .

Koliko god spomenutih milijardu eura moglo izgledati kao visoka cijena otkazivanja, oprez bavarskih vlasti zbog rizika koji predstavlja širenje virusa SARS-CoV-2 i bolesti koju izaziva svakako je opravdan. Oktoberfest redovito godišnje posjećuje više od šest milijuna gostiju i činjenica da se to događa u nepuna tri tjedna trajanja manifestacije, na ograničenom prostoru, vrlo jasno ukazuje na to da se radi o iznimno visokom riziku usprkos tome što Njemačka, barem dosad, pokazuje solidan uspjeh u borbi s epidemijom.

Gradske vlasti ističu da Oktoberfest svake godine stvori oko 13 tisuća radnih mjesta, a zarada na sajmu je proporcionalna uloženom trudu. Dostupne informacije ukazuju na to da popularne konobarice u dva i pol tjedna mogu zaraditi od 4000 u manjim pa sve do 15000 eura u većim šatorima. No radni dani traju i do 14 sati, posao je vrlo naporan i mogu ga obavljati samo oni najizdržljiviji.

No postoje i rashodi. Samo kao primjer može se navesti trošak postavljanja i uklanjanja šatora (petnaestak većih i oko 25 manjih), što za veće stoji između milijun i dva milijuna eura. Na živu glazbu utroši se daljnjih 200 tisuća eura po šatoru, a na osiguranje i dvostruko više. Koliko je osiguranje bitno, pokazuje podatak da svake godine djelatnici uspiju spriječiti krađu čak stotinjak tisuća popularnih pivskih krigli koje posjetitelji pokušavaju ukrasti kao suvenire.