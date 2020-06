Ostojić: Situaciju u Zadru mogli bismo preokrenuti u pozitivnu kampanju

Zbog povratka koronavirusa nastaju novi problemi u turizmu. Nameću se brojna pitanja: Kakve su epidemiološke upute za turističke djelatnike ako su njihovi gosti pozitivni na COVID-19? Gdje bi iznajmljivači apartmana trebali smjestiti goste u slučaju zaraze? Trebaju li lokalne samouprave organizirati turističke ambulante?​ Mogu li mjere Ministarstva turizma pomoći da turistički djelatnici prežive sezonu? Kakva su iskustva drugih zemalja?

- Nego je to jedan multiplikator koji generira značajnu gospodarsku aktivnost na cijeloj razini gospodarstva Republike Hrvatske, kazao je Glavina.

- Mi smo u jednoj vrlo neizvjesnoj i definitivno puno drugačijoj turističkoj sezoni, turističkoj godini. Mi smo svjesno donijeli odluku da postepeno otvaramo granice, donijeli smo odluku da gospodarsku aktivnost vratimo maksimalno koliko je to objektivno moguće u ovim okolnostima, kazao je gostujući u emisiji Otvoreno, urednika i voditelja Damira Smrtića, državni tajnik u Ministarstvu turizma Tonči Glavina. Glavina je dodao kako nam je turizam glavni motivator i jedan čimbenik koji stvara radna mjesta, ali i ne samo to.

- Vidjet ćemo u konačnici što će se događati narednih dana u Zadru. Ja dapače mislim da bismo mi to mogli preokrenuti u jednu pozitivnu kampanju, rekao je Ostojić. Svoje promišljanje pojasnio je da, temeljen onoga što su mu kolege rekle - neće biti preveliki broj slučajeva zaraženih koronavirusom.

- I onda se to može iskoristiti kao kampanja: Evo dogodilo se, nažalost dogodilo se, ali budući da smo svi maksimalno profesionalno, što se turističkog sektora tiče, prišli poslu i ponašali se u ovoj situaciji - praktički velikih posljedica i nema, rekao je Ostojić.

'Turisti se čude kako kod nas ljudi ne nose svugdje maske'

- Mi imamo prvih 22 dana lipnja nekih 200.000 noćenja. To je na razini 13 posto u odnosu na 2019., a od početka godine do 22. lipnja imamo 15 posto gostiju u odnosu na 2019., rekao je direktor Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Joško Stella. Dodao je kako je trenutačno objektivni problem u avio industriji koja je u cijelome svijetu zbog koronavirusa zapala u financijsku krizu - što u cijelome svijetu turističkoj branši stvara problem. Napravit će se, kazao je, što je u njihovoj moći da ne dođe do novog proboja virusa među turistima koji dođu u Splitsko-dalmatinsku županiju.

- Turisti kada dođu kod nas se čude kako ljudi ne nose svugdje maske, kako neke stvari nisu kao u njihovim zemljama. Mislim da bismo se trebali vratiti na to - da to nije negativna stvar, nego dapače pozitivna i kada to stranci vide, vidjet će da su u sigurnijoj zemlji, rekao je Stella. Nošenje maski, dezinfekcija, držanje socijalne distance odnosno rastojanja od metar i pol - ako se tako budemo ponašali, kaže Stella, turisti će se osjećati sigurnije u našoj zemlji.