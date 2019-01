Osniva se slovenski konzorcij za otkup Mercatora?

S implementacijom nagodbe u Agrokoru u Sloveniji ponovno se nagađa o osnutku slovenskog konzorcija za otkup Mercatora, iako su mogućnosti za to male, tvrdi u utorak ljubljansko "Delo"

"Spašavanje posrnulog Agrokora implementacijom nagodbe s vjerovnicima i početkom procesa prijenosa Leda, Konzuma ili Jamnice na 'novi Agrokor' prelazi u završnu fazu, pri čemu neizvjesnom postaje sudbina Mercatora. Pri tomu se opet nagađa o pokušaju osnivanja slovenskog konzorcija za otkup Mercatora, no za to su mogućnosti male", navodi vodeći slovenski dnevni list u poslovnom prilogu.

Na listi za prijenos u "novi Agrokor" je i vodeći slovenski trgovački lanac, no da se bi se to ostvarilo, suglasnost moraju dati tri slovenske banke vjerovnice Mercatora, a u Sloveniji se ponovno javljaju ideje da bi država na određeni način trebala otkupiti Mercatorove dionice kako on, zbog važnosti za slovensko gospodarstvo, ne bi ostao u stranom vlasništvu, tvrdi list.