Oglasila se turistička zvona za uzbunu! Izgledno je da nas čeka pad cijena smještaja na moru

Turistička predsezona započinje uskrsnim blagdanima, do kojih je ostalo nešto više od mjesec i pol dana. Signali koji stižu s inozemnih tržišta nisu najbolji. Njemačka, iz koje nam dolazi najveći broj gostiju, bilježi pad potražnje za ljetnim putovanjima. Nijemci su trenutno bukirali oko devet posto manje turističkih aranžmana od lanjskih u ovo vrijeme. Odnosi se to na sve mediteranske destinacije, s izuzetkom Turske. Kako će se to odraziti na našu najvažniju gospodarsku granu?

'Nema mjesta panici', zajednička je poruka turističkih djelatnika s kojima smo razgovarali. Jasno je da će ova turistička sezona biti lošija od zadnje dvije, tri godine, ali ne bi smjelo biti većih potresa. Može se očekivati da će doći do smanjenja cijena smještaja. Najviše bi za tim mogli posegnuti privatni iznajmljivači, čiji se broj zadnjih godina rapidno povećao. Veljko Ostojić, direktor Hrvatske udruge turizma koja okuplja najveće hotelijerke tvrtke, ističe kako je inače opći trend da gosti bukiraju sve kasnije nadajući se kako će dobiti niže cijene s približavanjem sezone.

'Trend usporavanja potaknut je prije svega globalnim kretanjima i naznakama neizvjesne gospodarske budućnosti koja se najavljuje. Kada tome u europskom kontekstu pridodamo neizvjesnost oko Brexita, koja ima utjecaja ne samo na Ujedinjeno Kraljevstvo, nego i na cijeli kontinent, povećan oprez nije veliko iznenađenje. Pri tome treba imati na umu i to kako su se hrvatski konkurenti s istočnog i južnog Mediterana vratili na scenu, stoga nam predstoji borba za svakog gosta', rekao je Ostojić za tportal. Tvrdi kako hotelijeri nisu krenuli s generalnim spuštanjem cijena, bez obzira na usporavanje bukinga. 'Oni koji ulažu u kvalitetu u pravilu nemaju problema s bukingom. To je dokaz kako je u Hrvatskoj nužno mijenjati poslovni okvir cijelog sektora kako bi se potaknule investicije. Potencijalni problemi mogli bi se pojaviti u hotelima koji su generički i neobnovljeni. Isto se može dogoditi i privatnom smještaju slabije kvalitete koji je dodatno opterećen ekstremnim povećanjem ponude u kratkom roku, što će neupitno utjecati na cijene', istaknuo je Ostojić.

Siniša Topalović, direktor hrvatskog ureda konzultantske tvrtke Horwath HTL, mišljenja je kako će ovo biti godina otrežnjenja za domaći turistički sektor. 'Moramo to shvatiti kao signal da su nam nužne strateške promjene. Na turizam smo dosad gledali kao na volumenski biznis i brojali smo dolaske i noćenja. Vrijeme je da destinacije sad gledamo kroz kvalitetu, a time i potrošnju gostiju. Turistički uspjeh ćemo mjeriti manjim brojem gostiju, ali kroz njihovu veću potrošnju', rekao je Topalović. On prognozira pad cijena prvo u privatnom smještaju, a ako se problemi s bukingom nastave, za istom mjerom će posegnuti i hotelijeri.

'Najveći pad cijena očekujem u obiteljskom smještaju niže kvalitete, poglavito u objektima s dvije i tri zvjezdice. Oni su najzastupljeniji. Već prošle godine u srcu sezone u pojedinim regijama svaki treći krevet u privatnom smještaju bio je prazan. Ako se nešto značajno ne promijeni u ožujku, izgledan je i pad cijena u hotelskom smještaju, posebice niže kategorije', mišljenja je Topalović. Da je pred njima izazovna turistička sezona, svjesni su i mali iznajmljivači. Mirko Bulić, predsjednik Hrvatske zajednice udruga obiteljskog smještaja, još prošle godine je najavljivao pad potražnje zbog buđenja konkurentskih destinacija na Mediteranu. 'Najskuplji je prazan smještaj. Već takvo razmišljanje je dovoljno da cijene padaju same od sebe. Ljudi koji su nedavno ušli u ovaj posao i još se ne snalaze imat će problema s punjenjem apartmana. Osim toga, zadnjih godina kapaciteti obiteljskog smještaja su rasli svaki dan. U pojedinim destinacijama u godinu dana broj ležajeva je narastao i za više od 20.000. Ponuda je velika, potražnja pada i sve to vodi nižim cijenama', naglasio je Bulić te se nije usudio prognozirati koliko će pojeftinjenje konkretno iznositi.