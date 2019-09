Održavana uvodna konferencija inovativnog projekta Znam i poduzimam

U ponedjeljak, dok su svi bježali od kiše i nevremena na krovu Rooftop Lateral Champagne Bara održavana je uvodna konferencija inovativnog projekta Znam i poduzimam

Podsjetimo, projekt Znam i poduzimam sastoji se od ciklusa predavanja i mentorstva usmjerenih na razvoj poduzetničkih vještina mladih i nezaposlenih osoba. No, s obzirom na sve dinamičniji razvoj interneta kao poslovnog alta, edukatori na projektu mladi ljudi koji su svoj hobi pretvoriti u uspješan posao koji posluju upravo putem interneta i društvenih mreža – najpoznatiji hrvatski blogeri i influenceri.

Moderatorica , energična Ena Rajić je započela sa predstavljanjem svih predavača usput upitavši o to koje su najveće zablude koje ljudi imaju o influencerima . Svi su pristali da je najveća zabluda to da svi misle da su preko dana postali popularni i plaćeni za svoj posao. Nakon toga slijedila je rasprava oko toga kako izgledao proces svakog od njih od trenutka kad su postavili prvi post do danas kada imaju preko 300.000 pratitelja svaki i kroz svoj blog ili YT kanal zarađuje tri prosječne mjesečne plaće.

Istaknuo se Ivan Alduk koji je napomenuo da je on krenuo u realnom sektoru, no nakon nekog vremena skužio da se ostali modni dizajneri distanciraju od svojih klijenata dok je on iskoristio društvene mreže kako bi pokazao široj javnosti.



Matiji You tube je bio način na koji prikazuje svoj svakodnevni život klinca iz manjeg grada no kako se drugi prepoznali u njegovoj priči počelo ga pratiti sve više mladih ljudi koji se na neki način ističu, imaju svoju strast i kod Matije vide uzor kako bit dosljedan sebi i autentičan.