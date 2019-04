Odlučili ste tužiti banku za preplaćene kamate? Analiziramo kakve su vam šanse za uspjeh

Presudom Vrhovnog suda u slučaju 'švicarac' omogućeno je tisućama korisnika kredita u švicarskom franku, koji su iskoristili mogućnost konverzije i na taj način već dobili obeštećenje za preplaćeni iznos zbog rasta tečaja franka, da sudskim putem traže dodatno obeštećenje za preplaćene kamate

Treba naglasiti da pravo na obeštećenje zbog preplaćenih kamata mogu na temelju spomenute presude tražiti svi korisnici kredita s promjenljivom kamatnom stopom, dakle i oni koji su podizali kredite u eurima. Ovom presudom samo je otklonjena dilema imaju li to pravo i korisnici kredita u švicarcima, oni koji su iskoristili zakonsku mogućnost konverzije svojih kredita u euro.

S druge strane, u Hrvatskoj udruzi banaka smatraju da aktualna presuda Vrhovnog suda ni u jednom svom dijelu ne daje uputu nižestupanjskim sudovima o donošenju odluka u pojedinačnim postupcima povodom podnesenih tužbi, a osobito ne vezano uz konvertirane kredite.

Kao što to obično biva, istina je negdje u sredini, što je za tportal potvrdio predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa.

'Zadnja odluka odnosi se na to da stranke imaju pravni interes i nakon konverzije kredita tražiti utvrđenje ništetnosti određenih odredbi ugovora. Kažemo samo to, ništa drugo. Niži sudovi, kada vide našu presudu, nadam se da će se držati naše prakse i da će meritorno odlučivati o tome je li taj ugovor ništetan ili nije, a ne da tužba nije dopuštena. A kako će odlučiti, to je drugo pitanje', pojašnjava Sessa.