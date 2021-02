Odlične vijesti za sve ljubitelje plave ribe, od srijede će je konačno moći kupiti u ribarnicama

Dovoljno je bilo u proteklom razdoblju zaviriti u neku od naših ribarnica. Bez plave ribe ponuda je siromašna, kupaca neusporedivo manje. Plava riba najviše se traži, našim je ljudima najdostupnija. Konačno se vraća, piše Glas Istre

Zimski lovostaj na malu plavu ribu primiče se kraju. U utorak predvečer, 16. veljače, brodovi plivaričari isplovit će na more i svijetliti. Ako vremenske prilike dopuste. U srijedu prijepodne plava riba mogla bi se nuditi u ribarnicama. Ove zime lovostaj traje od 1. siječnja do 15. veljače. Kraće nego prijašnjih godina, kada je trajao po dva mjeseca, ponekad dva i pol. U stvarnosti, međutim, i ovaj lovostaj traje skoro dva mjeseca, budući da su u blagdanskim danima rijetki ribari koristili mogućnost produžetka rada do kraja prosinca, javlja Glas Istre.

Radno razdoblje ribarima neće dugo trajati. Svijetlit će šest, sedam, eventualno osam noći, ovisno kako odluči zapovjednik i kako se bude lovilo, pa opet na čvrsti vez. U subotu, 27. veljače, pun je mjesec, noći su svijetle, brodovi plivaričari ne mogu raditi.