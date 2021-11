Novi početak IDS-a: Potpuna transparentnost gradskih proračuna kao digitalni nadstandard Istre

Novi predsjednik najveće hrvatske regionalne stranke, Dalibor Paus, donio je odluku koja bi mogla strukturno potresti hrvatsku političku scenu: započeo je potpuno financijsko otvaranje kako IDS-a tako i lokalnih samouprava u kojima je IDS na vlasti, stavljajući apsolutno sve gradske financije na uvid građanima.

- Na početku mandata ovog saziva Predsjedništva IDS-a rekli smo da moramo raditi na sebi, da moramo biti bolji i da zaštitni znak stranke koja predstavlja Istru kao najnapredniji regiju moraju biti transparentnost i izvrsnost! U tom smislu smo povukli niz organizacijskih poteza, a na sjednici Predsjedništva IDS-a donijeli smo dvije važne odluke koje predstavljaju prekretnicu za našu stranku, ali i novost u hrvatskoj politici, kazao je novi predsjednik IDS-a Dalibor Paus. Inače je po struci matematičar, a do izbora na čelo stranke bio je poznat i kao načelnik općine Barban.

U praksi, ove odluke znače uspostavu potpune transparentnosti proračuna u sredinama u kojima upravlja IDS, a isto će se u što kraćem roku predložiti gradovima i općinama u kojima se IDS nalazi u opoziciji. Time će javnost imati pravo uvida u svaku pojedinačnu isplatu iz proračuna uz pomoć jednostavne online tražilice, a kasnije i aplikacije na smartphone uređajima.

Također se obvezuju svi dužnosnici IDS-a, poput članova Predsjedništva IDS-a, predsjednika podružnica i članova Garantnog odbora stranke, da dostave izvješće o imovinskom stanju, a isto su dužni učiniti i po prestanku obnašanja dužnosti, odnosno tijekom iste godine ukoliko je tijekom mandata došlo do bitne promjene glede imovinskog stanja.

Otvoreni proračuni gradova

Ovim se uspostavlja svojevrsni digitalni nadstandard na području Istre, jer se u otvorenosti i transparentnosti ide daleko dalje od onoga što zakon RH propisuje.

- Prva smo stranka u Hrvatskoj koja se odlučila za takav korak. To je zato što ljudi koji vode ovu stranku vjeruju da je transparentnost baza na kojoj se gradi povjerenje nas i naših birača. Naš je IDS nastao kao stranka koja je zbog inovativnih politika godinama bila uzor drugim strankama, po svojim idejama, vrijednostima i izuzetnoj organizaciji. Svojim primjerom trebamo pokazati kako izgleda dobro upravljanje! To je jedini put i to je ispravan put! – kaže Paus, i dodaje:

- Promjena mentaliteta i načina rada naše stranke jedan od prioriteta novog vodstva. Mislim da smo uspješno i intenzivno zakoračili u taj proces i da će se rezultati vrlo brzo vidjeti, zaključio je matematičar i političar iz Barbana Dalibor Paus, nadajući se da će njegov primjer slijediti ne samo ostale stranke u Istri, nego i u cijeloj Hrvatskoj.