Novi mandat - nova ekonomija: Zašto Putin sad ne smije okončati rat u Ukrajini

Putin je u svom govoru o stanju nacije spomenuo i novu elitu u zemlji – one koji sudjeluju u ratu - a mijenjaju se i obrazovni programi na svim razinama školovanja s vrlo jakim fokusom na domoljublje. Najavio je i socijalnu pomoć – velike investicije do 2030. No Jakovljev kaže da bi provedba svih tih obećanja koštala ogromnih 80 do 100 milijardi dolara.

'Mislim da rusko gospodarstvo trenutno ne razmišlja tako dugoročno. Nominalno vlada već daje prijedloge za financiranje socijale povećanjem poreza na dohodak i poreza na dobit. Međutim jasno je da su ova povećanja poreza samo izgovor za financiranje vojnih izdataka', objašnjava ovaj ekonomski stručnjak.

Rusko gospodarstvo raste, ali...

Često se u medijima može čuti da se rusko gospodarstvo uspjelo othrvati pustim rundama sankcija u posljednje dvije godine i da je nastavilo rasti. No Jakovljev kaže da je u stvarnosti situacija daleko od stabilne.

'Kad se gledaju brojke, rusko je gospodarstvo dobro poslovalo prošle godine, s rastom BDP-a od 3,5 posto. Najmanje polovica toga može se pripisati vojnoj industriji. Do prosječnog povećanje osobnog dohotka došlo je jer su obitelji muškaraca koji su otišli u rat povećale svoja primanja za tri do četiri puta, radnici u tvrtkama dobili su povećanje plaće od 20 do 25 posto, a oni u javnom sektoru nisu dobili nikakva povećanja, uz realnu inflaciju od 20 do 40 posto', dodaje.

Vojna industrija počela se natjecati s privatnim tvrtkama za radnu snagu s vrlo visokim plaćama. Mobilizacija mnogih muškaraca dovela je do ozbiljnog nedostatka radnika. Veće plaće povećale su potražnju u zemlji, ali se nije moglo adekvatno odgovoriti na nju.

Rusija je u ratnoj ekonomiji, tako da nema puno resursa. Mnoge tvrtke u prehrambenoj industriji i farmaciji rade za vojsku. Zbog toga je i povećan uvoz iz Kine i Turske, a to je pak dovelo do devalvacije rublja prošle godine.