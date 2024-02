Nove EU vozačke: Od plaćanja kazni više se neće moći pobjeći, polaganje od 17. godine

Nacrt pravila o EU vozačkim dozvolama prihvaćen je s 339 glasova za, 240 protiv te 37 suzdržanih. Time je Parlament usvojio stajalište u prvom čitanju . Na zakonu će dalje nastaviti raditi zastupnici koji budu izabrani u novi saziv na izborima što će se održati od 6. do 9. lipnja.

Vozači početnici imat će probni rok od najmanje dvije godine nakon položenog ispita, uz nultu toleranciju na vožnju pod utjecajem alkohola. Iako oni čine tek osam posto svih vozača automobila, dva od pet smrtonosnih sudara uključuju upravo one koji su mlađi od 30 godina, navodi se u dokumentima Europske komisije .

Prvi put u svijetu predlaže se i uvođenje digitalne vozačke dozvole u državama članicama EU-a. Time bi se olakšali postupci izdavanja, zamjene ili produljenja koji bi se mogli obaviti online.

Modernizirana pravila o vozačkim dozvolama kreirana su da bi ceste postale sigurnije, a istovremeno pojednostavnila svakodnevni život. Prijedlogom o vozačkim dozvolama mijenjao bi se postojeći zakon EU-a, što se temelji na najboljim praksama koje već postoje u nekoliko država članica.

'Nova će pravila poboljšati sigurnost za sve sudionike u prometu i pomoći će Uniji da ostvari svoju viziju – da do 2050. nema smrtnih slučajeva na cestama. Bolje će pripremiti vozače za vozila s nultom emisijom i vožnju gradskim cestama, uz više bicikala i dvotočkaša te mnogo pješaka. Mladim vozačima omogućit će i stjecanje iskustva kroz shemu vožnje uz pratnju - od 17. godine oni će moći učiti voziti i dobivati prometnu dozvolu. Oni koji polože sa 17 godina moći će sami voziti od 18. godine, a raditi kao profesionalni vozači čim to dopusti određeni posao. To će pomoći u rješavanju trenutnog nedostatka vozača', detaljno su razradili koncept u Europskoj komisiji, o čijim su prijedlozima raspravljali zastupnici na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu.