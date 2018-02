Neuobičajen pothvat hrvatskih farmera u Zlatnoj dolini, spasili mljekaru i postali vlasnici

Za neuobičajen poslovni pothvat u Hrvatskoj odlučilo se 13 proizvođača mlijeka. Farmeri iz Kutjeva, Pleternice, Jakšića i Čaglina su otkupili obiteljsku Mljekaru BiZ u Buku, malom mjestu u Požeško-slavonskoj županiji i tako su kao izravni proizvođači mlijeka postali i novi vlasnici mljekare

'Od prije osam mjeseci Mljekara BiZ funkcionira na zadružnom principu. U Hrvatskoj je to jedinstven model. Kako zadruga ima i status proizvođačke organizacije, pridruženih članova Zadruge je dodatnih 31 koji dolaze osim s područja Požeško-slavonske i iz okolnih županija, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Bjelovarsko-bilogorske i Vukovarsko-srijemske', govori za tportal Miroslav Kovač , direktor Mljekare BiZ.

'Samo članovi zadruge koji su se odlučili na vlasništvo u mljekari uzgajaju oko 500 mliječnih krava , a to znači da na svojim gospodarstvima vode brigu za oko 1000 goveda svih kategorija', objašnjava Kovač.

Dok je dnevni kapacitet mljekare 10.000 litara , sami zadrugari dnevno proizvedu između 6500 i 7000 litara, a ostatak do 8.500 litara prikupe od ostalih dobavljača koji su ostali vjerni predaji mlijeka i nakon dolaska novih vlasnika, zadrugara. Riječ je o malim farmerima iz sela na području s kojega se otkupljuje mlijeko.

'Trenutno imamo 13 trgovina . No, proizvode plasiramo i kroz trgovačke lance. Najviše u Sparu i to na nacionalnoj razini, ali i kroz Kaufland te Konzum regionalno. Nekoliko puta godišnje i putem Lidla. Proizvodi završavaju i u manjim lokalnim trgovačkim lancima, lokalnim školama, vrtićima, pekarama i slastičarnama', nabraja Kovač gdje se sve mogu naći njihovi proizvodi.

U ovoj se zadružnoj mljekari proizvodi sve, od svježega mlijeka i jogurta preko kiselog i slatkog vrhnja do mliječnih namaza, svježeg te mekanih, polutvrdih i tvrdih sireva, ali i maslaca te kajmaka. Oni završavaju na policama vlastitih trgovina koje su otvorili u Vinkovcima, Đakovu, Osijeku, Požegi, Pleternici, Kutini, Ivanić Gradu, u Rijeci na tržnici i Srdoči, Viškovu te najnovijoj u zagrebačkom Voltinom naselju.

Za sada ne izvoze, dodaje, ali su se za njih raspitivali hrvatski iseljenici u zapadnoeuropskim zemljama.

Od kada su postali vlasnicima, zadrugari su povećali i broj zaposlenih u Mljekari za deset novih radnika. Tako ih je sa zatečenih 28 kroz osam mjeseci narastao na njih 38 zaposlenih u preradi, distribuciji, prodaji i administraciji.

'Upravo je to još jedan važan detalj života u zajednici i Slavoniji iz koje se ljudi iseljavaju. Važno je to i kako bi naglasili snagu odluke vlasnika, proizvođača mlijeka, da na sebe preuzmu odgovornost daljnjeg funkcioniranja mljekare kako se ne bi ugasila i tako prekinuo kontinuitet života stotinjak obitelji koji su direktno ovisili o njenom opstanku', tumači direktor Mljekare BiZ koja je prema službenim podacima Poslovne Hrvatske 2016. godine uprihodila 7,58 milijuna kuna dok ju je zaključila s minusom od 766 tisuća kuna, ali novi vlasnici vjeruju kako će on biti manji na kraju 2017.

Pitamo direktora je li teško na ovom, za Hrvatsku trenutno, neuobičajenom principu, s mliječnim proizvodima osvojiti tržište?